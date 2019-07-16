Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Овен

На этой неделе для вас действует принцип "затраченное время пропорционально прибыли". В том смысле, что если вы будете все делать вовремя, то и финансовых проблем у вас не будет. Не опаздывайте ни на работу, ни с платежами.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Телец

На этой неделе перед вами открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса. Если действовать решительно, все обдумывать и контролировать ситуацию, вы сможете добиться материального благополучия на длительное время. В выходные не тратьте времени на пустые разговоры, лучше отправляйтесь в магазины за покупками и приобретениями.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Близнецы

В понедельник вы сможете порадоваться новым денежным поступлениям. В середине недели любимый человек сделает вам дорогой подарок. В пятницу вероятно деловое предложение, открывающие перед вами заманчивые перспективы.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Рак

Ваша карьера сейчас идет резко вверх. Возможны выгодные предложения, касающиеся новой работы или перспективного бизнеса. Ваши таланты оценят. Вы получите именно то, к чему стремились.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Лев

Финансы потребуют рационального подхода. Каждый раз, когда придет пора доставать кошелек, задайте себе вопрос о необходимости того, за что собираетесь расплатиться. В среду есть опасность попасться на удочку желающим поживиться за ваш счет.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Дева

Важные деловые контакты лучше планировать и реализовывать в понедельник или во вторник в первой половине дня. В среду не давайте воли эмоциям, это может повлиять на отношение к вам деловых партнеров. В четверг или пятницу вероятны крупные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Весы

В понедельник деловая встреча может открыть для вас новые перспективы, но стоит хорошо к ней подготовиться. В среду не стоит выступать на совещаниях или предъявлять претензии начальству. В пятницу вас могут подвести партнеры.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Скорпион

За сиюминутными делами не упустите идущие прямо в ваши руки возможности для финансового взлета. Перед вами открываются новые жизненные перспективы. Воспользуйтесь шансом, который предоставляет судьба. В четверг вас ждет солидная прибыль.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Стрелец

В первой половине недели ждите крупные денежные поступления. Вы сможете даже позволить себе покупку бытовой или компьютерной техники - и без кредита. Но только не забудьте посоветоваться с семьей.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Козерог

Вторник удачен для покупок, а среда - благоприятный день для улучшения вашего финансового положения. В пятницу лучше ничего нового не предпринимать. Работу сейчас менять точно не стоит.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Водолей

Желательно хотя бы пристально следить за своими расходами, если не можете их серьезно сократить. Отпуск потребует больших затрат. А вот остальные покупки лучше отложить. В четверг могут поступить интересные финансовые предложения, которые весьма перспективны.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля Рыбы

Вторник благоприятен для деловых контактов. В пятницу или субботу возможны новые денежные поступления. В воскресенье не исключены непредвиденные затраты. Не забудьте пин-код от своей банковской карты.

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