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Калейдоскоп
13 июня 2020, 10:13

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Овен

Неделя в целом будет спокойной и благополучной, но излишне тоже расслабляться не стоит. Окружающие будут поддерживать вас, друзья составят компанию, только делайте что-нибудь важное и нужное. Не будьте пассивны: лежа на диване, вы ничего не добьетесь, в то время как активность принесет настоящий успех. Погружение в работу станет отличным рецептом от плохого настроения не только для вас, но также и для тех, кого вы сможете уговорить к вам присоединиться.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Телец

На этой неделе вам понадобится все ваше благоразумие и сдержанность: только эти качества смогут хоть как-то смягчить вашу импульсивность. Исход создавшейся на работе ситуации будет зависеть только от вас. В первой половине недели благоприятны поездки, деловые визиты и походы в гости. Пятница может оказаться самым сложным днем недели: вас могут испытывать на прочность. В субботу вас вызовут на откровенный разговор.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Близнецы

Вы сейчас можете горы свернуть и осуществить свои самые смелые мечты. Побольше уверенности в себе! Используя свое обаяние и дипломатические способности, вы можете достичь своей цели и получить значительную прибыль. У вас в разгаре головокружительный роман, который принесет вам массу радости и позитивные перемены в жизни. Ваши желания осуществятся каким-то демонстративно чудесным образом. Ваша задача - захотеть, остальное приложится.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Рак

Эта неделя обещает много хорошего и позитивного, однако хорошее надо уметь заметить. Проявляйте инициативу в профессиональных делах, не ждите, пока все самое сложное достанется другим. В четверг вам рекомендуется быть начеку. Возможно, поступит предложение новой работы, очень заманчивое и перспективное. В личной жизни у вас сейчас всё хорошо. Это для вас тихая гавань.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Лев

Излишняя рассудительность делает вас слишком осторожным человеком, мешает чем-то увлечься и наделать прекрасных глупостей. Может быть, стоит ослабить контроль? Будьте готовы участвовать в решении чужих проблем, если, конечно, хозяева проблем не будут слишком активно возражать. Наступает благоприятное время для самосовершенствования и раскрытия новых способностей. В конце недели желательно сократить работу до разумного минимума и не начинать ничего нового.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Дева

Возможны полезные и конструктивные встречи со старыми партнерами по бизнесу и друзьями. На работу, скорее всего вы будете приходить в отменном расположении духа и с хорошим запасом сил. Середина недели будет заполнена приятной суетой и хлопотами. От вашего эмоционального состояния и настроения будет зависеть настроение близких людей. Выходные лучше всего провести за городом.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Весы

На этой неделе на ваше мировоззрение может серьезно повлиять финансовый аспект, возможность достойно зарабатывать и принимать решения о тратах самостоятельно. Вторник - удачный день для начала нового проекта или смены работы. В пятницу не стремитесь объять необъятное, так как желание переделать одновременно большое количество дел может привести к переутомлению и нервным срывам. Суббота - хорошее время для общения с друзьями.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Скорпион

На этой неделе хорошее настроение и душевный подъем позволит вам быстро и легко разрешить сложные профессиональные вопросы. Удача будет особенно благосклонна к юристам и правозащитникам. Ждите солидную прибыль. Ваш авторитет будет расти, медленно, но безостановочно. Выходные для ощущения полноты жизни проведите с любимым человеком.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Стрелец

Желательно не останавливаться на достигнутом. Если вы будете чрезмерно печься о сиюминутном комфорте и благополучии, то можете принести в жертву реализацию очень интересных и перспективных планов. Прислушайтесь к советам родственником, они хотят сделать, как лучше, и имеют нужный опыт. В четверг лучше не вступать в споры с начальством. В пятницу от ваших хороших взаимоотношений с коллегами будет многое зависеть.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Козерог

На этой неделе можно вздохнуть с облегчением, все встает на свои места, и дела, похоже, налаживаются. Принимайте предложения коллег и друзей, это сможет изменить вашу жизнь. Возможно, вам предстоит сделать некий выбор. В четверг нужно сдерживать эмоции и не давать волю гневу и раздражению. В пятницу желательно не впутываться в авантюрные или сомнительные истории. Суббота - удачный день для поездок, путешествий, как близких, так и дальних.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Водолей

Неделя обещает быть достаточно активной и напряженной. Зато при желании, воспользовавшись обстоятельствами, будет шанс многого достичь. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и умение анализировать поступки других. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов, особенно в среду. Рабочая обстановка, в целом, обещает быть спокойной, что позволит вам слегка расслабиться. Вы легко наведете порядок в бумагах, да и вообще работа с документами будет продвигаться быстро и успешно. Не взваливайте на свои плечи излишний груз, надорветесь.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня Рыбы

На этой неделе на первый план могут выйти личные дела, вопросы, связанные с семьей, грозят занять все ваше время и мысли. Возможно, будет много суеты, беспокойств, сложностей в принятии конкретных решений. Не настаивайте на своем, услышьте доводы других. В деловой сфере благоприятны новые долгосрочные проекты. Расширение круга знакомств принесет новые возможности, но все-таки больше проблем и неразберихи. У вас есть шанс увлечь окружающих своими идеями и найти поддержку.

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