Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Овен

Финансы в наличии будут, но и затраты предстоит немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Телец

В среду и четверг вы можете ожидать новые денежные поступления. Во второй половине недели лучше не перечить начальству, зачем вам лишние проблемы. Командировка в четверг может оказаться удачной и выгодной.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Близнецы

Финансовой стабильности ничего не угрожает. Ваш контракт продлят, может появиться также новый проект и дополнительный источник дохода. Работать придется много. Но это будет интересно и прибыльно.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Рак

Неделя стабильна в финансовом плане. Вы можете применить свои способности на практике и весьма успешно в сфере бизнеса. Ваши таланты заметят и оценят. Возможны крупные денежные поступления во второй половине недели.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Лев

Доходы на этой неделе желают оставлять лучшего. Если ваше дело в области финансов связано с риском, откажитесь от него, чтобы не потерять то, что у вас есть. Похоже, стоит задуматься о том, чтобы взять кредит или оформить кредитную карту.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Дева

Финансовое положение стабилизируется. Наибольшая вероятность прибыли прогнозируется в первой половине недели. В среду в ваши деловые планы может вмешаться человеческий фактор. Лучше перенести переговоры или совещание.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Весы

Поступления особо крупных сумм не предвидится, но необходимый минимум у вас будет. В четверг не следует подписывать договоры, заключать контракты, вести важные переговоры. Есть риск обмана и непонимания. Пятница - благоприятный день для операций в сфере недвижимости.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Скорпион

Вы можете удачно найти новый стабильный источник дополнительного заработка. Во вторник благоприятны покупки и приобретения. В четверг возможны крупные денежные поступления. В субботу порадуйте любимого человека дорогим подарком.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Стрелец

Неделя предоставит вам множество возможностей для заработка: торговля, коммерческая деятельность, выгодные поездки. Но не забывайте, что излишества ведут к денежным потерям. Не стоит сорить деньгами и брать кредиты, которые трудно будет отдавать.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Козерог

На этой неделе желательно реально оценить свои финансовые возможности до того, как подписаться под крупной тратой. В среду или четверг возможны денежные потери, однако вы можете рассчитывать на помощь друзей в трудную минуту. В субботу поберегите свой кошелек и не делайте крупных онлайн покупок.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Водолей

Удача будет сопутствовать мелким операциям, а не глобальным проектам. Будьте осторожны в понедельник, в профессиональной сфере будет трудно избежать конфликта. В воскресенье вам представится возможность насладиться плодами своего труда.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Рыбы

На этой неделе вы - желанный гость и гостеприимный хозяин, однако не слишком ли корыстны ваши компаньоны? В понедельник вероятны новые денежные поступления, которые позволят воплотить в жизнь ваши желания. В четверг лучше не ходить в банк – застрянете в очереди.

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