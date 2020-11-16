Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Овен

В начале недели вероятны денежные поступления. Особенно удачными в деловом плане могут оказаться вторник и четверг. Но не расслабляйтесь, иначе не исключены ошибки и промахи. И ваш бюджет даст трещину. Так что пока лучше воздержаться от рассказов о своих финансовых достижениях.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Телец

На этой неделе у вас появится возможность обернуть себе на пользу любое стечение обстоятельств. Только не торопитесь, стоит вникнуть в детали, чтобы сделать все хорошо. Не переоценивайте значение денег, но и сорить ими не следует. В четверг будьте внимательны, заполняя документы.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Близнецы

Ваше финансовое положение измениться к лучшему. Ждите солидной материальной помощи и дорогого подарка от любимого человека, он искренне хочет вас порадовать и взять часть расходов на себя. Позвольте ему это.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Рак

Ваше усердие на работе будет замечено начальством и отмечено ростом заработной платы, хотя и не сразу. Во второй половине недели вероятны крупные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Лев

Во вторник возможны новые денежные поступления. Намеченные на эту неделю деловые планы могут резко измениться, будьте к этому готовы. Совещания в среду пройдут напряженно и не принесут особых результатов.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Дева

Финансовое положение вполне стабильно. Только не забывайте вовремя платить проценты по кредитам. В четверг нежелательно решать какие-либо спорные деловые вопросы, договориться не получиться.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Весы

Новых денежных поступлений пока не предвидится, но и жаловаться на свое финансовое положение вам в эти дни не придется. В дружеской компании вы можете обрести могущественного покровителя. Не давайте денег в долг родственникам, чтобы не испортить отношения.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Скорпион

В финансовом плане все будет обстоять достаточно благополучно, это позволит вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Понедельник благоприятен для составления договоров и заключения сделок. На вторую половину недели стоит запланировать свидания, а не только деловые встречи.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Стрелец

Удачная неделя, если вы будете активны и не станете сидеть без дела. Звезды советуют вам не бояться трудностей и браться даже за сложные задания и проекты. Всё у вас получиться.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Козерог

В понедельник друзья могут поделиться блестящей идеей, которая обещает хорошую прибыль. Во вторник постарайтесь соизмерять свои финансовые возможности с желаниями, чтобы не попасть впросак. В выходные придется немало потратить на семью.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Водолей

Есть шанс преуспеть в финансовых вопросах, только не слишком увлекайтесь, не все вложения денег окупят себя. Стоит внимательно изучить рынок. В среду будут удачны деловые встречи и переговоры. В пятницу будьте внимательны и осторожны, берегите свой кошелек.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября Рыбы

Вам необходимо в финансовой сфере сосредоточиться на самом главном, а не гнаться за двумя зайцами. В четверг будут удачными покупки. В пятницу возможны солидные денежные поступления из нового источника.

Гороскопы на день неделю и месяц смотрите у нас на сайте