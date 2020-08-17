Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Овен

Похоже, лето и отпуск подарили вам отменное расположение духа, которое вы стремитесь передать своим близким. И это правильно. В отношениях с коллегами также стоит осознать, что истина известна не только вам. Ваше упрямство и чрезмерная принципиальность может привести к конфликтной ситуации. В четверг к вашим идеям прислушается начальство, появятся взаимовыгодные конструктивные предложения.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Телец

На этой неделе возможно активное участие друзей и родных во всех ваших делах. Даже слишком активное. Помните, что решение принимать все-таки вам. Во вторник не стоит особо обольщаться, заработать не получится. Среда окажется благоприятным днем для публичных выступлений. В пятницу вероятны определенные трения с начальством из-за разных подходов к решению безотлагательного вопроса. В выходные дни уделите внимание детям.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Близнецы

Неделя обещает быть яркой и насыщенной различными впечатлениями и событиями, встречами и знакомствами. Могут начать сбываться ваши заветные желания. Вы получите именно то, о чем мечтали. Ваше чувство юмора и личное обаяние окажут положительное влияние на ваш успех во многих сферах. Не забывайте об отдыхе. Вам бы не помешало отправиться в путешествие на море. И вы, наконец, обретете счастье в любви.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Рак

На этой неделе стоит удвоить энтузиазм на работе. Начальство ожидает от вас ответственного шага, не разочаруйте его. Именно сейчас ваша карьера может пойти в гору. Не пренебрегайте открывающимися перспективами. В пятницу вы можете получить необходимую для себя информацию, ответы на заданные когда-то вопросы, постарайтесь разумно этим распорядиться.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Лев

На этой неделе не исключены путаница и неразбериха. Вы можете неверно оценить ситуацию и поступки близких людей. Может случиться большая информационная перегрузка. Осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. В среду успешны переговоры и деловые встречи, решение юридических вопросов. В пятницу вас ожидает рост работоспособности, поэтому вы многое сможете успеть. В воскресенье благоприятен пассивный отдых в тихой и спокойной обстановке.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Дева

Работа может потребовать от вас дополнительных усилий, поэтому лучше сразу решить для себя с каким ее объемом вы можете реально справиться, и ни под каким видом не соглашаться на увеличение этого лимита. Не застревайте на мелких задачах, сосредоточьтесь на самом главном. Не жалейте времени и сил на проверку надежности новых партнеров и источников информации. Удачу могут принести новые идеи и контакты, в то же время постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч. В глазах начальства следует быть как можно незаметнее и скромнее. В выходные уезжайте за город.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Весы

Это замечательное время, когда вы можете повлиять на свое будущее, если будете готовы рискнуть и что-то изменить. Стоит позаботиться о том, чтобы ваши планы были масштабны. Вы будете замечать интересные детали, мелочи, мимо которых раньше проходили. В четверг, отстаивая свою точку зрения, не будьте излишне упрямы, прислушайтесь к словам оппонента, и вы избежите конфликтной ситуации. В пятницу придется принимать ответственные решения, а субботу лучше посвятить кратковременным поездкам.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Скорпион

Это звездный час для людей творческих, а также для юристов и экономистов. Соединив вдохновение с земными задачами, вы сможете добиться успеха и укрепить материальное положение. Личная жизнь вас порадует. В субботу ваша помощь будет необходима родне, понадобиться может как совет и поддержка, так и чисто физическая сила. Воскресенье посвятите собственному отдыху, не напрягаясь, устраивая чей-то.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Стрелец

В понедельник стоит проявить активность, но не раскрывать все свои планы до конца и не слушать советов окружающих, так как собственное мнение может оказаться полезнее любого другого. В четверг не исключен маленький домашний скандальчик, так как ваши близкие ждут от вас внимания и теплоты, а вы будете продолжать приятное для вас витание в облаках. Пятница может оказаться днем реализации и воплощения больших планов. А вот субботу лучше провести в уединении.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Козерог

На этой неделе разумно не взваливать весь груз забот на себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким людям. Деловая встреча или романтическое свидание в понедельник или во вторник окажется неудачным. Вы поймете, что вас используют. В четверг успех в деловой сфере будет зависеть от умения договориться и найти компромисс. В пятницу у вас появится уверенность в собственных силах и возможность справиться с работой в положенный срок. Воскресенье - благоприятный день для поездок и путешествий.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Водолей

На этой неделе вам предстоит немало встреч, новостей, поездок по делам. Резко улучшится настроение, поднимется тонус, станет ощутимо больше сил, и у вас появится множество новых планов и идей. В личной жизни вы можете узнать об обмане. Однако, может быть, не стоит судить партнера строго? Будет ли вам лучше без него? Доверяйте своей интуиции в деловых и личных вопросах, если хотите избежать просчетов.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа Рыбы

На этой неделе вам представится уникальный шанс превратить противников в союзников, но действовать необходимо осторожно и дипломатично. Во вторник ожидайте важные для вашей карьеры события и новости. В четверг не верьте никаким слухам и сплетням, основывать на них какие-то выводы для себя было бы крайне неразумно. Может появиться страх за свою репутацию, которой, впрочем, вряд ли что-то будет реально угрожать.

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