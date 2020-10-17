Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Овен

Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя, если, конечно, захотите этим заниматься. Наиболее практичное применение данного таланта, пожалуй, найдут те, кто займется ремонтом жилья или подбором нового гардероба. В понедельник и вторник вам придется задуматься о том, что, собственно, делать с тем положением которого вы достигли. Не исключено, что вы поймете, что используете далеко не все свои возможности. В пятницу желательно снизить до минимума рабочую нагрузку и по возможности выкроить себе время на отдых.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Телец

Сейчас благоприятный период для повышения вашего профессионального уровня, однако работа грозит занять слишком много времени. У вас столько энергии и энтузиазма, что окружающим не угнаться за вами. Постарайтесь не навязывать свое мнение коллегам, это может привести к конфликтной ситуации. Обстановка дома в выходные будет умиротворенно воздействовать на вас.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Близнецы

На этой неделе вы способны решить многие проблемы, которые до этого ставили вас в тупик. У окружающих даже может возникнуть желание переложить свои сложности на ваши плечи, такие попытки необходимо вовремя пресекать. Постарайтесь не посвящать почти все свое время работе, распланируйте свою неделю с учетом личной жизни. Здесь у вас точно начинается полоса везения. Вас будут поддерживать не только друзья, но и в какой-то мере оппоненты. Для вас могут открыться новые перспективы, но не спешите, позвольте событиям течь в естественном русле. И все само сложится именно так, как вы хотите.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Рак

На этой неделе вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь из этого всю возможную выгоду. Но не старайтесь подсказывать людям место, где они должны находиться в соответствии с вашими замыслами: это принесет больше вреда, чем пользы. Возможно, во вторник под давлением обстоятельств вы измените свою точку зрения. В личной жизни всё складывается весьма благоприятно.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Лев

Постепенно возрастает ваш авторитет, окружающие готовы слушать ваши советы. Но постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы. В среду вас может ждать довольно острая борьба с конкурентами. Выдержав эти испытания, вы сможете доказать себе и окружающим, что имеете полное право на самостоятельные решения. Желательно не рисковать без веских причин. Постарайтесь не планировать в выходные дальних поездок, проведите время дома, отдохните.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Дева

Вы ощущаете прилив сил, чувствуете себя лидером, что внутренне льстит вашему самолюбию. На работе это совершенно естественно, а вот дома лучше убрать начальственные нотки и быть проще и понятнее для близких людей. В понедельник не исключены ссоры, непонимание и препятствия на вашем пути. В пятницу вы сможете блестяще справиться с ситуацией, если ваша речь будет убедительной и аргументированной. В субботу откройте двери для гостей, они принесут вам благие перемены.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Весы

Успех придет, но только если вы готовы его ждать и быть терпеливым. На этой неделе вам нужно много работать, зато появится возможность проявить все лучшие качества в деловой сфере: ум, упорство, усидчивость и недюжинные организаторские способности. Во вторник вам, похоже, придется встречаться с капризными партнерами, вести переговоры, улаживать самые нудные текущие дела. В общем, об отдыхе лучше не думать, чтобы лишний раз не расстраиваться. В четверг желательно остерегаться суеты, агрессивности и самоуверенности, как в собственных действиях, так и со стороны окружающих.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Скорпион

Новую неделю вы встретите с приподнятым настроением, еще бы, жизнь, что называется, налаживается. Успехи в профессиональной деятельности и солидная прибыль радуют вас. Но вы были столь увлечены работой, что любимый человек очень соскучился - ему недостает вашего внимания. А ведь ваши чувства глубоки и взаимны. Уделите ему больше времени, устройте нечто романтическое. Это нужно не только ему, но и вам. Это обещает особые вам моменты близости и удовольствия.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Стрелец

Может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице. У вас появится немало способов добиться желаемого, было бы чего желать. В понедельник стоит постараться распланировать эту неделю, иначе она будет чрезмерно хаотичной. В среду нежелательно затевать ссоры и конфликты, в этот день лучше мириться с выпадами недоброжелателей, просто не замечая их. В воскресенье стоит отдохнуть подальше от дома, желательно сменить обстановку как можно более кардинально.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Козерог

Наступает благоприятное время для карьерных достижений, но для этого вам придется сосредоточиться на работе. Во вторник проявите решительность и активность, а если возникнут какие-то неточности, то ближайшее будущее расставит все по своим местам. Не отказывайтесь от встречи с друзьями или бывшей любовью. В пятницу лучше не планировать деловых встреч и переговоров с партнерами, и вас вряд ли поддержит начальство.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Водолей

На этой неделе у вас появится шанс провести работу над ошибками, что-то исправить, с кем-то помириться. Ожидается медленный, но верный профессиональный рост. В среду вы можете быть слишком раздражительны и критичны. Постарайтесь не расслабляться и не рисковать своей профессиональной репутацией. В пятницу вы можете выпасть из ритма, вероятны трудности в поездках и в общении, поломки вещей и невыполненные обязательства.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября Рыбы

На этой неделе вас могут порадовать лестные деловые предложения. Однако у этого есть и отрицательная сторона, на радостях вы можете взвалить на себя непосильную ношу. В результате вы получите не так уж много, а измотаетесь сильно. Держите в тайне ваши намерения, поменьше говорите о том, что собираетесь делать. В конце недели следует контролировать не только свои действия, но и мысли. Иначе можно впасть в тоску.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте