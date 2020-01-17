Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Овен

В первой половине недели желательно разобраться с накопившимися бумажными делами, откалывать и дальше смысла нет. Четверг благоприятен для мелких приобретений, желательно из разряда необходимых. Вероятны денежные поступления во второй половине недели.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Телец

Будет просто отлично, если вы станете разумными в своих тратах и тем самым избежите денежных потерь. Прежде, чем залезать в долги и брать кредиты, стоит хорошенько подумать, как их отдавать. Суббота несколько изменит ваше финансовое положение в лучшую сторону.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Близнецы

Вас ждут прибыльные проекты и новые интересные деловые предложения. Проявите фантазию, действуйте нестандартно, и вы добьетесь успеха. И сможете порадовать себя и своих близких приятным подарком.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Рак

Наступило благоприятное время для обновления гардероба, смело идите за покупками - на распродажи. Обеспокоенность финансовым положением сменится на финансовую стабильность во второй половине недели. Задумайтесь о вложении средств в долгосрочные проекты. Не экономьте на своем отдыхе.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Лев

Финансовая сфера сейчас не вызывает особенного беспокойства. Среда и четверг хороши для заключения сделок и поиска новой работы. Эти дни могут стать переломными в смысле ваших деловых перспектив.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Дева

На этой неделе вас ожидает финансовое затишье, поэтому старайтесь приобретать только самое необходимое. И не тратьте деньги по мелочам. В четверг избегайте приглашений от малознакомых людей. В выходные постарайтесь навести порядок в доме.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Весы

Соизмеряйте свои желания с возможностями. На недостаток работы жаловаться не придется, но не исключены некоторые проблемы с финансовой стабильностью. Начальство не всегда выполняет свои обещания. Не верьте словам, требуйте ясных фактов и определенности. В выходные постарайтесь не впутаться в авантюрную историю.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Скорпион

Для сделок и договоров наиболее благоприятен вторник. Среда - удачный день для поиска новых клиентов и выгодных заказов. Ваши дела идут в гору. В пятницу вы получите сразу крупную сумму, денег будет даже больше, чем вы рассчитывали.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Стрелец

Понедельник и вторник - прекрасные в финансовом отношении дни. Вероятно получение прибыли или некой незапланированной выплаты. Четверг удачен для приобретения подарков для близких, их одобрят и оценят.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Козерог

Партнерские отношения принесут много пользы и позволят решить некоторые финансовые проблемы. В среду есть риск что-то забыть или потерять. В пятницу можно поссориться с коллегами на пустом месте. Будьте тактичнее.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Водолей

Если в понедельник у вас откуда-то появятся деньги, не стоит говорить об этом всем знакомым. Лучше сохранить и источник поступлений, и сам их факт в глубокой тайне. Вообще ваши финансовые планы не стоит обсуждать. В пятницу, принимая важное финансовое решение, отбросьте все сомнения, поступайте, как считаете нужным.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января Рыбы

Вероятна стабилизация финансового положения. Вы не будете считать себя несправедливо обойденными. Возможны денежные поступления, однако их лучше не тратить, а отложить. В пятницу будьте осторожны, берегите свой кошелек. В воскресенье будут удачны мелкие покупки.

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