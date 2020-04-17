Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Овен

Звезды рекомендуют воздержаться от решительных шагов в финансовой сфере. Вторая половина недели более благоприятна для сделок, особенно с недвижимостью. Особо удачное предложение может поступить в четверг. В выходные дни вам предстоят непредвиденные домашние расходы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Телец

Сейчас стоит особенно внимательно контролировать свои расходы, если не можете их совсем исключить. В конце недели могут поступить выгодные и весьма перспективные финансовые предложения, до этого времени никаких долгосрочных контрактов лучше не заключать и дождаться авансовых платежей.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Близнецы

Вас ждет удача в делах и новые денежные поступления. Вы сумеете проявить себя даже в сложные времена. Займитесь творчеством. Это обещает немалую прибыль. И вы сможете заработать на путешествия и новые впечатления.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Рак

Важные финансовые операции желательно отложить до вторника. Это самый благоприятный в материальном плане день на этой неделе. Возможны неожиданные денежные поступления, а также предложение о сотрудничестве, которого вы давно добивались. Пятница располагает к приобретению важных мелочей.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Лев

На этой неделе стоит проверить свои счета: ваши партнеры наконец-то смогут расплатиться и закрыть старые сделки. С расходами не спешите: проверьте, что именно вам сейчас особенно нужно. Присмотритесь к любопытным инвестиционным проектам: вложенные средства можно будет отбить в ближайшее время.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Дева

Сейчас у вас не самое благоприятное в финансовом плане время. Все складываться совсем не так, как вы этого бы хотели. Лучше воздержаться от принятия каких-либо решений, не тратить лишнего и прикинуть, на чем еще можно сэкономить. В четверг будьте осторожны с банковскими картами.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Весы

Ваше финансовое положение сейчас далеко от идеального, но велика вероятность поддержки со стороны. Следите за новостями в деловой сфере, это позволит не упустить новый контракт и договориться о реструктуризации долгов. В середине недели будьте внимательны и не совершайте необдуманных покупок.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Скорпион

Звезды предвещают на неделе относительную стабильность и финансовое благополучие. Среда – благоприятный день для решения вопросов, связанных со страховками и кредитами. Возможно появление делового предложения от давнего партнера: при всех минусах сделка все же интересна.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Стрелец

На этой неделе у вас не будет недостатка в деньгах, но незапланированные траты тоже возможны. Постарайтесь не увлекаться и контролировать свои расходы. Но на благотворительности экономить не стоит: это бесценные вложения в вашу репутацию, да и добрые дела просто делать приятно.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Козерог

Велика вероятность, что неделя начнется с финансовых поступлений. Во вторник желательно рассчитаться с долговыми обязательствами, чтобы не испытывать терпение кредиторов. В четверг возможно подписание контракта, о котором вы так долго мечтали: но будьте внимательны, ваш партнер не так прост.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Водолей

Обратите внимание на предложения от нового партнера: идеи не бесспорны и в чем-то даже сомнительны, но все же игра стоит свеч. Возможно, перед вами та самая золотая жила, которая принесет долгожданный успех. В пятницу не упустите выгодные акционные предложения на нужные вам товары.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля Рыбы

В четверг возможны денежные поступления, не спешите их тратить, лучше отложить про запас не менее трети дохода. В пятницу остерегайтесь сомнительных сделок и авантюрных предложений, это не для вас. Зато в субботу может появится дополнительный источник доходов: пообщайтесь с партнерами.

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