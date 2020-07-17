Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Овен

Грядут заметные перемены в профессиональной сфере. Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуется способность к сотрудничеству и юридическая грамотность. Злопамятность со стороны одного из коллег или друзей немного огорчит, но послужит для вас хорошим уроком. В четверг будьте осторожны с заманчивым предложением в личной жизни. Пока не стоит ничего планировать серьезно, так как все может измениться в одно мгновение.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Телец

Наступает благоприятный период для реализации карьерных планов, не упустите важную информацию. В первой половине недели не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что ваша сила проявляется, когда вы сосредоточены на чем-то одном. Во вторник может сорваться некое важное мероприятие. Не стоит особенно расстраиваться, появится другой вариант. В пятницу не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предложение. В воскресенье не стоит выяснять отношения в семье.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Близнецы

На этой неделе не следует кидаться в крайности, внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он обещает подсказать верное решение. Ситуация наладится и у вас появится возможность исполнить свое самое заветное желание, причем всё произойдет само, почти без усилий с вашей стороны. Так что бороться не следует, есть смысл довериться ходу событий. В выходные дни все встанет на свои места, улучшатся отношения с близкими людьми.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Рак

На этой неделе постарайтесь смотреть на мир философски. Вас может тревожить внутреннее напряжение, готовое в любой момент вырваться и смести все на своем пути. Этого дракона лучше приручить до того, как он осложнит вам жизнь. Избегайте ненужных и неприятных встреч, разговоров, не участвуете в спорах в соцсетях. В конце недели настроение улучшится. Может появиться шанс получить дополнительную прибыль и хорошо отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Лев

Эта неделя благоприятна для обучения и повышению вашего профессионального уровня. В понедельник ваш авторитет может спасти от краха одно очень важное дело, будьте готовы взять на себя ответственность. Во вторник и среду многие дела будут удаваться по инерции. Не вступайте в спор, если не до конца уверены в своей правоте. В конце недели приготовьтесь к неожиданной и приятной поездке.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Дева

Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, тогда мелкие неприятности не помешают осуществлению ваших целей. Не исключены некоторые испытания и трудности. К тому же уровень притязания в карьере может не учитывать текущих возможностей. Однако в среду вы найдете понимание и поддержку. Ближе к выходным перед напором вашей энергии станут бессильны ограничения и препятствия. Отнеситесь с пониманием к проблемам ваших родных.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Весы

Решительность и стремительность - вот ваши основные козыри, а медлить и сомневаться - значит проиграть. Во вторник постарайтесь спокойно воспринять информацию не совсем приятного содержания. В среду удача будет способствовать тем, кто собирается отправиться в дальнюю поездку. Постарайтесь соизмерять свою силу и не давить на окружающих своим авторитетом. В субботу стоит устроить вечеринку или пикник с друзьями.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Скорпион

Эта неделя пройдет под знаком остроумия и дара убеждения - вы легко добьетесь желаемого, если действительно этого захотите. Магнетическому обаянию вашей личности никто не может сопротивляться. Обострится желание стабильности, и многие действия будут направлены именно на ее обретение. Звезды говорят, что ситуация, которая вас беспокоит, благополучно разрешится.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Стрелец

В начале недели подвернется возможность проявить себя в новом деле, что может принести дополнительную прибыль. А вот в четверг свои идеи и предложения вам придется отстаивать. В пятницу вас может порадовать свидание или встреча с друзьями. Выходные стоит провести за городом, подышать свежим воздухом.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Козерог

На этой неделе лучше не давать пищу для сплетен, не выкладывайте никаких фотографий в соцсетях. Среда будет располагать к наведению порядка в мыслях и делах. В четверг семь раз подумайте, прежде чем влезать в какие-либо конфликты. В пятницу крайне нежелательно проявлять агрессивность, этот день благоприятен для восстановления гармонии. В выходные придется решать семейные проблемы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Водолей

Постарайтесь наметить планы на неделю и четко им следовать. Оградите себя от ненужных контактов и пустой болтовни. Критично посмотрите на свои идеи: насколько они реалистичны и возможно ли воплощение в ближайшее время. Уделите внимание детям и старшим родственникам. Соберитесь всей семьей на даче, и вы почувствуете радость жизни и умиротворение.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля Рыбы

На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие неприятности, как результат неуверенности в своих собственных силах. В среду вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. Цените и уважайте свой труд, демонстрация самокритичности на этой неделе приведет лишь к тому, что вам сядут на шею, попутно дав понять, что вы плохо справляетесь с обязанностями. В выходные вас порадует любимый человек.

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