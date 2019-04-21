Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля Овен
В целом неделя стабильна в финансовом плане. Однако не обольщайтесь и не гоняйтесь за дорогими техническими новинками и гаджетами. Это подорвет ваш бюджет.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля Телец
В понедельник желательно разобраться с накопившимися бумагами, все отчеты лучше сделать до среды. Четверг - удачный день для переговоров, проведения рекламных компаний и заключения контрактов.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Близнецы
На этой неделе возможна дополнительная прибыль, а ближайшее финансовое будущее представляется весьма перспективным. К тому же ваш любимый человек возьмет часть расходов на себя.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Рак
Особого беспокойства финансовый вопрос у вас не вызывает. Вас ждет даже дополнительная прибыль и выгодное профессиональное предложение. В субботу не откажите себе в удовольствии, приобретите что-нибудь новенькое.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Лев
В первой половине недели возможно финансовое затишье и конфликты на работе. Постарайтесь сглаживать острые углы. В выходные будут удачными приобретения и покупки, начиная от хозяйственных мелочей до предметов гардероба.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Дева
Неделя связана с многочисленными совещаниями, переговорами, оформлением деловых бумаг и документов. Постарайтесь бережно расходовать деньги и не залезать в долги. В среду и пятницу нежелательно совершать покупки: радости они вам не доставят, а кошелек изрядно опустошат.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Весы
В финансовой сфере самый неудачный день недели - это понедельник. Также будьте осторожны в пятницу, берегите свой кошелек и не ведитесь на звонки мошенников якобы из банка. Пятница может порадовать вас новыми денежными поступлениями.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Скорпион
Ваша активность и энергичность будет способствовать возникновению полезных и выгодных деловых связей. Вас ждет солидная прибыль. Но даже при большой рабочей нагрузке, вам нужно проявить внимание и заботу по отношению к близким людям.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Стрелец
В начале недели вероятны денежные поступления. Середина недели может быть ознаменована появлением дополнительного источника дохода. Вам сейчас везет в делах.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Козерог
Вашей кипучей финансовой деятельности на этой неделе можно только позавидовать. Но не спешите, тщательно проверяйте рентабельность своих финансовых идей. Во вторник и среду будьте предельно осторожны, подписывая деловые бумаги.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Водолей
Ваше материальное благосостояние значительно улучшится, если вы не будете лениться и пытаться увиливать от работы. Наведите порядок в документации. И не опаздывайте на важные деловые встречи.
Гороскоп на неделю с с 22 по 28 апреля Рыбы
В среду вероятны позитивные изменения на службе, которые будут связаны с улучшением финансового положения. В субботу не стоит проявлять излишнюю расточительность, даже на подарки близким людям. Они этого не оценят, а вы изрядно потратитесь.
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