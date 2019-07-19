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Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля

Калейдоскоп 19.07.2019 | 19:37
Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Овен

Подумайте, прежде чем принимать новое деловое предложение, по силам ли вам его реализация. Но не стоит и слишком долго сомневаться и лениться. Летний отпуск не за горами. А вам нужно многое успеть доделать и завершить.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Телец

Благодаря вашему упорному труду и фантастической работоспособности, вас ждет финансовая стабильность и благополучие. Однако не стоит забывать и о других сферах жизни. Не становитесь трудоголиком.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Близнецы

У вас интересная и прибыльная работа, - говорят звезды. И вы сможете еще больше упрочить свое материальное положение. В среду возможны новые финансовые предложения. В пятницу вам стоит пройтись по магазинам и порадовать себя покупками.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Рак

Финансовое положение позволяет не только думать о хлебе насущном, но и приобрести что-то необходимое, приятное и даже дорогое. Если вы отправляетесь в отпуск, лучше не экономьте и выбирайте не дешевое, а качественное.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Лев

Финансовое положение стабильно, но крупных денежных поступлений пока не предвидится. А вот расходы предстоят немаленькие. Особенно если вам давно пора пристроить террасу на даче или сделать ремонт дома. И лучше не откладывать!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Дева

Финансовое положение стабильно, но планка ваших запросов располагается значительно выше, чем имеет смысл ее ставить. И это грозит стать причиной проблем. Особо удачным днем в деловой сфере может оказаться среда.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Весы

Не пугайтесь, если у вас возникнут небольшие материальные трудности, лучше подумайте о том, каким образом вы могли бы исправить ситуацию и к кому обратиться за поддержкой. Смело начинайте осуществлять свои замыслы, сколь бы рискованными они не казались.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Скорпион

Вас ждут крупные денежные поступления. Начальство, клиенты и деловые партнеры явно ценят ваши идеи и таланты. Сделайте дорогой подарок любимому человеку. Это доставит удовольствие и вам, и ему.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Стрелец

На этой неделе вам удастся стабилизировать ваше финансовое положение и наладить полезные связи, открывающие перед вами новые перспективы. В четверг стоит оплатить коммунальные услуги, заняться оформлением документов, налогов и прочее. А вот кредиты сейчас брать не время.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Козерог

В понедельник будьте предельно внимательны, вам нельзя допускать досадных ошибок. Вы имеете все возможности, чтобы быть удачливым в бизнесе, но для этого вам необходимо действовать исключительно проверенными методами. Сейчас не время менять работу.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Водолей

Здравомыслие в финансовой сфере вам совсем не повредит. Желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, особенно если вы питаете слабость к азартным играм и прочим авантюрам. На этой неделе звезды не советуют совершать сделки с недвижимостью.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля Рыбы

Во вторник возможны новые денежные поступления. Но тратить их сразу не стоит. Отложите на отпуск. Щедрость - безусловно, недурное качество, но крайне несвоевременное. В выходные хорошо бы забыть о работе и просто расслабиться.

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