Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Овен
Финансовые трудности последнего времени можно преодолеть, оформив кредит под низкий процент. В конце недели вероятны денежные поступления. Суббота - благоприятный день для крупных покупок.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Телец
Середина недели будет благоприятна для заключения договоров и подготовки бизнес-планов. Ваше материальное положение достаточно стабильное, но стоит умерить свой аппетит и не тратить лишнего.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Близнецы
Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. Вас ждут крупные денежные поступления и интересные деловые предложения. При этом у вас останется время не только на работу, но и на личную жизнь.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Рак
В понедельник вероятны значительные денежные поступления, которые приятно сбалансируют ваш бюджет. Похоже, у вас появятся новые источники доходов. В четверг будьте деликатнее, не спорьте с коллегами, работайте в команде.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Лев
В финансовой сфере главная задача - вовремя и уверенно сделать правильный выбор, это поможет не только улучшить финансовое положение, но и стабилизировать ситуацию. Не тяните с окончательным решением. Проблема сама не исчезнет.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Дева
Ваши финансовые возможности, к сожалению, сейчас ограничены, поэтому планировать крупные покупки и приобретения на этой неделе нежелательно. В пятницу может поступить важная для дела информация.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Весы
Финансы в наличии будут, но и траты вам предстоят немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны денежные поступления.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Скорпион
Будьте честны: ваше финансовое положение не так уж плохо, если не сорить деньгами направо и налево. Ваш авторитет растет, можно рассчитывать на новые крупные заказы и проекты. Во второй половине недели могут появиться неожиданные доходы.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Стрелец
В понедельник возможны неожиданные перестановки на работе. Ситуация располагает к появлению новых деловых партнеров и к взаимовыгодным договорам. Вероятно улучшение материального положения, что как раз вовремя. Пора планировать отпуск.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Козерог
В начале недели вероятны определенные трудности с партнерами по бизнесу. В понедельник, в среду и четверг желательно воздержаться от серьезных финансовых операций. В пятницу лучше заранее подготовить отчет о своей работе для начальства.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Водолей
Ваши материально-финансовые вопросы решаться тем успешнее, чем уже будет круг посвященных в эти вопросы людей. Сейчас не стоит никому выбалтывать свои профессиональные секреты.
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Рыбы
Финансовое положение прочно и стабильно, так что желание приобрести что-нибудь новое для себя и для дома вполне можно удовлетворить. Однако не стоит проявлять расточительность. Также сейчас не время менять работу.