Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Овен

Финансовые трудности последнего времени можно преодолеть, оформив кредит под низкий процент. В конце недели вероятны денежные поступления. Суббота - благоприятный день для крупных покупок.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Телец

Середина недели будет благоприятна для заключения договоров и подготовки бизнес-планов. Ваше материальное положение достаточно стабильное, но стоит умерить свой аппетит и не тратить лишнего.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Близнецы

Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. Вас ждут крупные денежные поступления и интересные деловые предложения. При этом у вас останется время не только на работу, но и на личную жизнь.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Рак

В понедельник вероятны значительные денежные поступления, которые приятно сбалансируют ваш бюджет. Похоже, у вас появятся новые источники доходов. В четверг будьте деликатнее, не спорьте с коллегами, работайте в команде.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Лев

В финансовой сфере главная задача - вовремя и уверенно сделать правильный выбор, это поможет не только улучшить финансовое положение, но и стабилизировать ситуацию. Не тяните с окончательным решением. Проблема сама не исчезнет.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Дева

Ваши финансовые возможности, к сожалению, сейчас ограничены, поэтому планировать крупные покупки и приобретения на этой неделе нежелательно. В пятницу может поступить важная для дела информация.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Весы

Финансы в наличии будут, но и траты вам предстоят немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Скорпион

Будьте честны: ваше финансовое положение не так уж плохо, если не сорить деньгами направо и налево. Ваш авторитет растет, можно рассчитывать на новые крупные заказы и проекты. Во второй половине недели могут появиться неожиданные доходы.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Стрелец

В понедельник возможны неожиданные перестановки на работе. Ситуация располагает к появлению новых деловых партнеров и к взаимовыгодным договорам. Вероятно улучшение материального положения, что как раз вовремя. Пора планировать отпуск.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Козерог

В начале недели вероятны определенные трудности с партнерами по бизнесу. В понедельник, в среду и четверг желательно воздержаться от серьезных финансовых операций. В пятницу лучше заранее подготовить отчет о своей работе для начальства.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Водолей

Ваши материально-финансовые вопросы решаться тем успешнее, чем уже будет круг посвященных в эти вопросы людей. Сейчас не стоит никому выбалтывать свои профессиональные секреты.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Рыбы

Финансовое положение прочно и стабильно, так что желание приобрести что-нибудь новое для себя и для дома вполне можно удовлетворить. Однако не стоит проявлять расточительность. Также сейчас не время менять работу.

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