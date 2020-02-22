Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Овен

Постарайтесь быть экономнее, избегайте крупных трат. С финансами на этой неделе будет непросто. А в кредиты залезать звезды не советуют. Отдавать будет сложно.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Телец

Финансовое положение стабилизируется в начале недели. Среда - удачный день для покупок и приобретений. В пятницу вас может заинтересовать выгодное деловое предложение, постарайтесь тщательно обговорить все детали. Суббота грозит принести незапланированные расходы.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Близнецы

Финансовое положение не внушает опасений. Во вторник возможны денежные поступления, которые вы вполне можете потратить на себя. В среду вероятно интересное деловое предложение, которое позволит вам укрепить свою репутацию.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Рак

На этой неделе вам придется заняться улаживанием организационных вопросов и упорядочиванием имущественных ресурсов. В середине недели в эмоциональном порыве вы можете потратить достаточно крупную сумму. Впрочем, вы без труда заработаете еще.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Лев

В понедельник будут весьма удачными покупки и приобретения. Во вторник возможны обман и разочарования - будьте осторожны и внимательны. И не рассказывайте коллегам все свои секреты: как личные, так и профессиональные. В пятницу вас могут порадовать показатели вашей работы.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Дева

Вопросы финансовой стабильности и самостоятельности для вас сейчас наиболее актуальны. Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь работать в новом окружении, привыкайте к новым требованиям. Не держитесь за старое.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Весы

В начале недели обсудите с начальником круг задач и возможность премии, вполне возможно, что он не устоит перед вашими аргументами. Финансовое положение достаточно стабильно, но денежные ресурсы ограничены, поэтому планируйте ваши траты заранее.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Скорпион

Ваше материальное положение на этой неделе вас порадует. Вас ждут крупные денежные поступления. К тому же, игра на бирже или вложение в акции принесут большой доход. Именно сейчас можно и даже нужно принимать серьезные решения в финансовой сфере.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Стрелец

Если вы не будете бросать деньги на ветер, то вашей финансовой стабильности практически ничего не грозит. В понедельник и среду благоприятны сделки, вы сможете удачно выступить на совещании, все поймут важность вашей работы. В четверг можно ожидать премию.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Козерог

В бизнесе дела могут оказаться запутанными, возможно нашествие проверяющих всех мастей, а также интриги у вас за спиной. Будьте внимательны с коллегами и партнерами. Денежных проблем пока не предвидится, что позволит вам приобрести желаемое.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Водолей

В понедельник лучше не заключать контрактов и не планировать серьезных деловых встреч. Во вторник есть вероятность поступления довольно приличной суммы, возможно, именно эти деньги стоит отложить на отпуск. В субботу лучше отдыхать, а не работать.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта Рыбы

Ваше желание быстро все сделать, а не тянуть резину, обещает принести финансовый успех и стабильность. Однако не тратьте деньги на пустяки и мелочи, сейчас время для крупных покупок.

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