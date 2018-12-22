Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Овен
У вас стабильные доходы, однако нужно разумно планировать и рассчитывать все свои расходы. Ведь в ближайшее время придется немало потратить на подарки и новогоднее меню.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Телец
Финансовое положение может значительно улучшиться в том случае, если у вас действительно надежные деловые партнеры. Постарайтесь лишний раз в этом убедиться. Никаких новых проектов сейчас лучше не начинать.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Близнецы
Вас ждет солидная премия по итогам года. Вы убедитесь, что нужны, востребованы и успешны в профессиональном плане. Можно ожидать приятных и дорогих подарков от ваших близких.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Рак
Вы рискуете сейчас не слишком разумно тратить деньги. Так что хорошо бы остановиться и оценить свои возможности. В среду вероятна дополнительная прибыль. Постарайтесь вести себя лояльно и уважительно по отношению к коллегам и начальству.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Лев
Финансовое положение пока далеко от идеала. Постарайтесь проявить осторожность в денежных делах, чтобы не потерять то, что вы имеете. Не рекомендуется тратить слишком много на подарки. В четверг лучше не принимать бизнес-предложений со стороны знакомых, вас могут впутать в авантюру.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Дева
Будьте аккуратны и разумно относитесь к своим финансам, а особенно к доверенным вам денежным средствам, так как поступления крупных сумм на этой недели пока не предвидится. Постарайтесь прилично вести себя на предновогоднем корпоративе и ни с кем там не поссориться.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Весы
Эта неделя стабилизирует ваше финансовое положение. Возможно получение солидной суммы. Необходимо продумать, как выгодно распорядиться деньгами. Один из самых удачных на этот момент вариантов - приобретение недвижимости или хотя бы чего-то тяжелого и полезного в хозяйстве.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Скорпион
Неделя, если судить по расположению звезд, будет весьма благоприятна, вас ждет премия и повышение по службе. Возможно, вам предстоит поездка за рубеж. Ждите приятных новостей от партнеров. Без подарков вы точно не останетесь
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Стрелец
Ваш финансовый успех сейчас будет зависеть от надежности партнеров. После среды уж не стоит планировать деловых встреч. Можно посвятить больше времени подготовке к праздникам.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Козерог
На этой неделе вас будет радовать финансовая стабильность. Понедельник - удачный день для заключения сделок и напряженных деловых переговоров. Важные покупки и приобретения не откладывайте на выходные, в магазинах будет предпраздничный ажиотаж.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Водолей
На этой неделе степень наполненности вашего бюджета может начать постепенно снижаться, возможно, исчезнет один из источников дохода. К счастью, это только временное явление. В новом году все будет по-новому.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря Рыбы
Неделя обещает быть финансово стабильной, если вы не попадетесь на удочку авантюристам. В четверг вероятны сложные и напряженные деловые переговоры. В субботу возможны денежные поступления, будут удачными покупки и приобретения.
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