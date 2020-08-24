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Калейдоскоп
24 августа 2020, 16:33

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Овен

Неделя обещает быть бурной и полной разнообразными событиями. Дни относительного спокойствия чередуются с днями, когда необходимо многое сделать, чтобы сохранить свои позиции. Возможны перепады настроения и не слишком приятные известия. Пик трудностей придется на четверг и пятницу. В эти дни не рассчитывайте на служебные успехи и понимание со стороны руководства. К субботе жизнь придет в норму, чему будет способствовать ваша любовь к авантюрам. Тайными делами лучше заниматься во вторник, а домашними - не раньше субботы.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Телец

Неделя контрастная, сложная, даже, можно сказать, зеброподобная. Залог успеха - не терять оптимизма и уметь сохранять душевное равновесие в любой ситуации. Первая половина недели может быть посвящена каким-то хлопотам и прояснению недоразумений на работе. Вы можете почувствовать себя несколько в стороне от самых важных событий. Но уже начиная со среды, все будет удаваться с легкостью. Проявив инициативу, вы сможете добиться своего.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Близнецы

Наступило хорошее время для любви и пополнения в семье. Вы явно нашли того самого, единственного человека, с которым вам комфортно и просто. Вы можете ему полностью довериться. На работе также все благополучно, даже вероятно повышение по службе или премия. Вы будете фонтанировать яркими идеями, которые удасться быстро реализовать. Вам будет интересно и радостно жить.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Рак

Оставьте достаточно времени для отдыха. Эта неделя более располагает к веселью, нежели к работе, хотя, конечно, совсем отвертеться от последней не удастся. Вам необходимо показать себя с лучшей стороны. Самое напряженное время - это середина недели. Пятница успешна для деловых встреч и переговоров. В воскресенье стоит поразмышлять об обязательствах перед близкими людьми, вы слишком долго раздавали им пустые обещания.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Лев

Не так давно вы приняли важное решение, и оно уже оказывает влияние на вашу жизнь. Так что вы сможете понять, правильный ли выбор сделали. Еще не поздно что-то изменить. Среда обрадует вас встречей с друзьями или удачным собеседованием. В четверг без толку заниматься планированием, действуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств. В пятницу и субботу стоит укротить свое упрямство, чтобы не провоцировать конфликтов.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Дева

На этой неделе вы можете получить многообещающее деловое предложение. Шанс упускать не следует, но будьте внимательны на переговорах, вы будете склонны наобещать больше, нежели вы в состоянии выполнить. И помните, что прямой путь совершенно не обязательно - лучший, рассмотрите все варианты.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Весы

На этой неделе желательно держать в тайне свои ближайшие планы. Вероятно, в первой половине недели вам придется нелегко, зато можно будет утешаться тем, что за не самой удачной полосой в жизни вас ждет улучшение положения. В среду постарайтесь не участвовать в чужих делах и не решать проблемы, которые вас не касаются. Спасибо вам не скажут. В пятницу вы сможете начать медленное, но неуклонное продвижение к осуществлению своих амбициозных планов.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Скорпион

На этой неделе появится возможность заработать, действительно, много денег и повысить свой авторитет в профессиональной сфере. Финансовые и деловые проблемы решатся наилучшим для вас образом. Мечтайте, любите, творите. У вас все получится. Звезды советуют отправиться в путешествие и порадовать себя и своих близких.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Стрелец

Все, что ни делается, - к лучшему. Может быть, есть определенные трудности в личной жизни, зато вам гарантирован успех в работе. Ваши силы окрепнут в борьбе, а объем полезных знаний и финансов значительно увеличится. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не подведет. Доказывая свою точку зрения, постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие. Сосредоточьтесь на том, что вам хорошо удается, и на том, что вас радует.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Козерог

На этой неделе не стоит принимать кардинальных решений, избегайте конфликтов, оставляйте себе запасной аэродром. Опирайтесь только на хорошо проверенных и надежных людей и собственные наработки. Не жалейте времени, чтобы строить планы, вам отлично удаются именно продуманные действия. Желательно не афишировать свои намерения, тогда они скорее осуществятся.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Водолей

Неделя будет суетлива и непредсказуема. Желательно отложить серьезные дела на следующий месяц. Лучше займитесь творчеством и решением личных проблем. В среду не стоит рассказывать о себе лишнего коллегам, иначе это послужит поводом для интриг и сплетен. В конце недели лучше держаться подальше от слишком соблазнительных и заманчивых проектов, все может оказаться в реальности совсем не так, как вы рассчитывали.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа Рыбы

На этой неделе скажите решительное "нет" лени, используйте всякую возможность пустить в ход свои знания и навыки. Коллеги будут готовы поддержать вас и помочь преодолеть трудности. Во вторник досадное недоразумение грозит перейти в конфликт, но предотвратить его будет в ваших силах. Во второй половине недели вы сможете добиться всего, чего пожелаете. Но больше слушайте, чем говорите. В выходные дни займитесь домашними делами.

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