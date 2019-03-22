Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Овен

Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но лучше избегать неосторожных шагов, связанных с недвижимостью. Есть вероятность денежных поступлений в среду или четверг.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Телец

В понедельник прежде, чем залезать в долги и повесить на себя ярмо кредита, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и переговоры. На крупные денежные поступления пока рассчитывать не приходится.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Близнецы

Вы сможете всем в очередной раз доказать, что талантливы и компетентны. Так что именно вам поручат важный проект, с вами будут советоваться. Можете рассчитывать на дополнительную прибыль.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Рак

Вас ждет благоприятное решение финансовых проблем. Не исключено, что вам предложат работу мечты. Четверг - один из самых удачных дней недели. В субботу не забудьте приобрести что-нибудь приятное для себя.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Лев

Финансовое положение будет стабильным, только если вы не впутаетесь в авантюрную историю. Проявите максимум здравомыслия и мудрости, избегайте неразумных трат. Скоро у вас появиться дополнительный источник дохода, но афишировать его пока не стоит.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Дева

Финансовая неделя может стать весьма успешной, особенно если вы сумеете адаптировать свои грандиозные планы к реальной жизни. Во вторник лучше не требовать от партнеров невозможного. В четверг вероятны финансовые поступления. В пятницу будьте внимательны и осторожны, есть опасность стать жертвой обмана.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Весы

Похоже, ситуация на работе вам не вполне устраивает. Потерпите немного, воздержитесь от выяснения отношений. Пятница может принести желаемое улучшение. Проверьте документацию, не допустили ли вы где-нибудь ошибку, которая может неблагоприятно сказаться на ваших делах.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Скорпион

Во вторник возможны новые денежные поступления. Деловые отношения с партнерами будут основываться на практичности, доверии и законности. Активность, энергичность и решительность принесут вам успех в бизнесе и крупную прибыль.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Стрелец

Стабильное материальное положение вас порадует. В целом неделя располагает к предприимчивости, поиску и нахождению новых идей и источников дохода. В пятницу прошлые заслуги на работе имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Козерог

Возможно, вы получите неожиданные деньги. Не бросайте их на ветер и не тратьте по пустякам, лучше отложите. В среду и четверг есть опасность попасться на крючок авантюристам. Не отвечайте на сомнительные звонки и не открывайте подозрительные ссылки.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Водолей

Будьте внимательны с деловыми бумагами, особенно во вторник, старайтесь ничего не подписывать, не читая. В четверг вероятно интересное предложение от деловых партнеров. В пятницу удачны покупки для дома и семьи.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Рыбы

Не бросайте деньги на ветер, и все будет благополучно. В понедельник или во вторник возможны денежные поступления, но вас может слегка озадачить размер полученной суммы. Похоже, вы ожидали большего. Покупки, сделанные в выходные, будут удачными и практичными.

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