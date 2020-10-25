Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Овен

На этой неделе вам придется отстаивать свои взгляды. Задача хоть и благородная, но порой весьма утомительная. Держитесь за то, что считаете наиболее важным, но не отказывайтесь пойти на уступки в мелочах. И не взваливайте на себя чужие проблемы и полномочия, благодарности не последует. В средине недели вам стоит проявить активность, чтобы оседлать капризную удачу. В четверг вам предстоит ответственная работа. Пятница - не самый удачный день для откровенного разговора с начальством, если окажетесь на ковре, постарайтесь отделаться общими фразами. Взаимопонимание и справедливое распределение семейных обязанностей позволит избежать многих неприятных ситуаций в выходные.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Телец

Если вы хотите достичь успеха, то необходимо определиться с принципами и четко для себя выяснить, что вы хотите и на каких условиях. Постоянные метания и попытки поменять то одно, то другое – это путь к провалу. Даже если начало недели пройдет под знаком размышлений, неуверенности, и даже тревоги. Постарайтесь не зацикливаться на мелочах, и не стесняйтесь обращаться за помощью. В четверг желательно не тянуть одеяло на себя и не принимать окончательных решений. Также не стоит рисковать и совершать опрометчивые поступки в личной сфере. Пятница - удачный день для конструктивных предложений, будут полезны контакты с руководством.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Близнецы

Ваши самые заветные желания исполняются. Вы почувствуете, что проблемы, казавшиеся неразрешимыми, просто ушли из вашей жизни. Можно даже рассчитывать на чудо и волшебство. Вы поймете, что напрасно беспокоились, вас любят и ценят, вы нужны и даже необходимы, вас хотят сделать счастливее. Верьте своим чувствам, сердце не обманет. В четверг есть вероятность повышения в должности и получения прибыли. В пятницу возможно исполнение главной мечты.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Рак

За эту неделю вы многого достигнете и даже успеете реализовать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Хорошо бы воздержаться от общественных мероприятий и шумных компаний. Лучше общаться только с самыми близкими. Во вторник можете рассчитывать на успех. В общении с друзьями постарайтесь избегать саркастических высказываний и резкости, берегите свои и чужие нервы. Выходные посвятите домашним хлопотам, но без шума и беготни, переставлять мебель не время.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Лев

На этой неделе у вас появиться возможность блеснуть своей эрудицией и изобретательностью. Начальство оценит ваши заслуги по достоинству. Возможно укрепление профессионального и финансового положения. Вы сможете реализовать личные проекты и привлечь на свою сторону окружающих. Не сомневайтесь в своих силах и возможностях. Не исключены конструктивные предложения от деловых партнеров. Вам будет сопутствовать успех в коммерческих операциях, связанных с недвижимостью, строительством или обустройством жилья.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Дева

Сейчас важно войти в рабочий ритм и не перенапрягаться. Постарайтесь улаживать возникающие вопросы мирным путем. Вас могут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражаться и осознать, что иногда с мелочей начинаются великие дела. Не стоит подозревать своих близких в неискренности. Начало недели в целом будет довольно хлопотным, зато к выходным суета утрясется, и вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Весы

Вспомните о своих старых друзьях, пригласите их в гости или хотя бы позвоните и узнайте, как у них дела. Сейчас хорошее время для восстановления утраченных связей и контактов. Вам не помешает привести на работе в идеальный порядок всю документацию, потому что проверка может нагрянуть в любую минуту. В среду от начальства лучше держаться подальше, его может раздражать ваша активность и инициативность. Во второй половине недели ситуация изменится, и ваше личное обаяние поможет продвинуться по служебной лестнице. Дети порадуют новыми достижениями.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Скорпион

То, что вас волновало и беспокоило, похоже, успешно разрешилось. Так что можете расслабиться и сделать именно то, что порадует лично вас. И не исключено, что это будет любовь. Уделите внимание своему избраннику, и вам гарантировано немало чудесных минут наедине. В личной жизни вас ждут только приятные события. Впрочем, сейчас время и активно работать, вас ждет солидная прибыль.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Стрелец

Понедельник - день соревнования, это занятие может поглотить все ваши мысли, постарайтесь вовремя остановиться и не гнаться за другими, а выбрать свой оптимальный темп. Во вторник вас могут ожидать новые приятные знакомства, которые впоследствии перерастут в настоящую дружбу. В среду вы можете реализовать свои замыслы, но для этого потребуется много терпения и выдержки. В субботу нежелательно лгать, так как обман может быстро раскрыться.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Козерог

На этой неделе вы можете открыть в себе неизведанные ранее грани и таланты. Профессиональная жизнь оживится, и многие люди из вашего окружения поддержат ваши начинания. В среду есть риск разболтать то, что лучше держать в секрете. Во второй половине недели вы можете внезапно изменить стиль своего поведения. В четверг стоит выделить время для построения планов на ближайший месяц. В выходные в качестве отдыха неплохо устроить поездку на природу в небольшой компании.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Водолей

Хотите каких-то изменений к лучшему? Не откладывайте в долгий ящик решение проблем, действуйте здесь и сейчас. Понедельник - удачный день для разговора по душам с близким человеком. Вторая половина недели - благоприятное время для интересных и полезных знакомств и укрепления деловых связей. Четверг может внести неразбериху в семейные планы: все участники обсуждения будут высказывать свое мнение, полагая его единственно верным, и не учитывая интересов других. Подождите, пока буря уляжется, и озвучьте своё предложение. Как ни странно, оно устроит всех.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября Рыбы

На протяжении практически всей недели у вас будет ровное, хорошее настроение, особенно, если вы дадите себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел наполнит вас оптимизмом. Благоприятное время для занятий творчеством, для смены работы или города. С четверга возможно начало медленного, но верного продвижения по служебной лестнице. Дипломатия и такт позволят успешно справляться с текущими проблемами, в том числе и весьма щекотливого свойства.

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