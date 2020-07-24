Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Овен

Преодолеть возникающие препятствия вам не этой неделе позволит уверенность в правильно выбранном направлении и собственных силах. Не слушайте тех, кто будет вам говорить, что вы все делаете неправильно. А судьи кто? Не доверяйте всем без разбора, они преследуют свои интересы. Пятница - день общения. Вас ждут встречи с людьми из давнего прошлого и новые знакомства. Только не стоит делиться своими тайнами. Выходные постарайтесь провести с любимым человеком, иначе у вас могут появиться поводы для ревности.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Телец

В начале недели проанализируйте события, в эпицентре которых вы внезапно оказались. Среда - удачный день для серьезного разговора или важного шага. В четверг вам весь день будет сопутствовать хорошее настроение, можно смело воплощать в жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь осложнений. В субботу будьте осторожны, не верьте льстивым речам и уступчивости, скорее всего, это игра. Выходные проведите на даче.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Близнецы

На работе вам, возможно, придется вернуться к старым проектам, и они принесут новую прибыль. Все складывается удачно, и вы сможете сохранить равновесие, пребывать в спокойном расположении духа, не допускать суеты и не проявлять спешки в делах. Пятница потребует максимальной концентрации, зато обещает успех в сложных переговорах. Вы полны сил, так что действуйте, у вас все получится, не упускайте шанс многое изменить к лучшему. Выходные проведите на природе.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Рак

В понедельник занимайтесь только теми делами, которые уже начаты и требуют продолжения. Вторник принесет атмосферу легкости и непринужденности. Радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию в собственной душе и в своей семье на всю оставшуюся неделю. В четверг проявите как можно больше терпения и мягкости в общении с близкими. Этот день опасен ссорами и конфликтами. В воскресенье постарайтесь не поддаваться вредным влияниям и соблазнам.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Лев

Нынче вам необходимо собраться и сконцентрироваться перед решающим рывком. Обходите острые углы, лучше не привлекать к себе излишнего внимания. Неделя будет довольно напряженной. Работы накопилось очень много, и вы, как всегда, незаменимы, поэтому с отпуском придется немного подождать. Будьте внимательны с документами и отчетами. В среду у вас появится возможность по мелочам узнать нечто важное, не пропустите необходимую информацию. В пятницу может возникнуть вопрос: отправиться ли немедленно в отпуск или еще поработать над исправлением финансового положения. Решать вам. Но в любом случае уделяйте побольше внимания детям.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Дева

Ваши дела пойдут в гору при условии, что вы не будете критиковать коллег и пытаться всем доказать, что вы лучше всех знаете, как нужно работать. Напрасная суета вокруг вас может вызвать некоторое раздражение, постарайтесь расслабиться, и живите с удовольствием. Не время затевать интриги, они обернутся против вас. Зато вам неожиданно помогут родственники, от которых вы ничего не ждете. Не ломайте голову, пытаясь понять их бескорыстие, просто так сложились обстоятельства. В воскресенье избегайте суеты, побудьте в одиночестве.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Весы

На этой неделе попытайтесь понять, устраивает ли вас та роль, которую вы сейчас исполняете на работе и в семье. Если нет, то вы довольно легко сможете от нее отказаться. Оглядитесь по сторонам, и трезво, без иллюзий взгляните на свою жизнь, так как наступил момент конструктивных изменений. Пятница - удачный день для реализации задуманного, постарайтесь добиться желаемого, однако реалистично рассчитывайте свои силы.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Скорпион

Удачная неделя, когда вы сможете избавиться от ненужного груза и будете медленно, но верно продвигаться к намеченным целям. Вы можете быть откровенными и не скрывать своих чувств, потому что вокруг вас действительно близкие люди и единомышленники. И вместе вы можете горы свернуть. Звезды обещают вам массу удовольствий в личной жизни и большую прибыль к профессиональной сфере.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Стрелец

Сейчас не время что-то менять, стоит расслабиться и добросовестно выполнять свое дело. Не создавайте для себя лишних проблем из-за вашей гиперответственности и чрезмерного стремления контролировать всё на свете. Всем не поможешь, а вот вас могут использовать, а потом бросить. Будьте внимательны в финансовых делах и при создании новых проектов. В четверг вас может обрадовать интересная информация. В выходные уделяйте больше внимания близким людям.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Козерог

На этой неделе вас могут поставить в тупик. Возможно, вам придется делать то, что вы раньше не делали. Что ж, многому можно научиться на ходу. Однако авантюрные предложения грозят увести вас в немыслимые дебри. Так что будьте осторожны. Среда обещает подарить радость от общения с друзьями. В четверг и пятницу вам удастся продемонстрировать профессионализм и свою незаменимость на работе, что может обернуться для вас приятным вознаграждением.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Водолей

Ваше беспокойство по поводу собственных возможностей беспочвенно, попробуйте остановиться на чем-то определенном и идите до конца. Ситуация на работе изменится к лучшему, только не перестарайтесь с оригинальностью. Воплощая заветные планы в жизнь, стоит все же учитывать мнение близких. Наведите, наконец, порядок и избавьте свой дом от ненужного, невесть когда накопившегося хлама. В выходные вы можете столкнуться с коварством и даже предательством.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа Рыбы

На этой неделе желательно проявлять больше фантазии, чувства юмора и оптимизма. Старайтесь везде находить нестандартные решения, это существенно поможет и дома, и на работе. Хорошо бы относиться спокойнее к критике, направленной в ваш адрес. Главное - не ссорьтесь с начальством и с коллегами. Если у вас получится меньше говорить и больше слушать, это будет лучшая стратегия. Общение с друзьями в выходные принесет немало приятных минут и поднимет настроение.

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