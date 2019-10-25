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Калейдоскоп
25 октября 2019, 19:37

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Овен

Финансовое положение стабильно, лишь решение вопросов, связанных с недвижимостью, может вылиться в неожиданные дополнительные расходы. На работе возможны задержки по срокам завершения проектов. Будьте к этому готовы.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Телец

Давно ожидаемые деньги наконец-то придут к вам, правда, только в конце недели. Но даже они не смогут полностью удовлетворить ваши запросы. Так что пока лучше обходить магазины стороной. Отношения с партнерами будут постепенно налаживаться. И к концу недели они даже будут во многом с вами согласны.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Близнецы

У вас нет недостатка в деньгах. Появятся дополнительные источники дохода. Необходимые покупки и приобретения лучше запланировать в среду или в субботу. В воскресенье вы можете рассчитывать на финансовую помощь любимого человека.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Рак

У вас успешный период. Если вы готовы много работать и проявить себя, финансовых проблем у вас точно не будет. Ваши таланты оценят и без премии вы не останетесь.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Лев

Во вторник могут возникнуть достаточно серьезные проблемы, связанные с финансами. Непредвиденные затраты грозят потребовать крупных сумм, поэтому стоит задуматься о кредите. Проверяйте надежность новых деловых партнеров втрое тщательнее, чем обычно.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Дева

На этой неделе вам, похоже, придется срочно менять планы и искать нестандартные решения деловых проблем. Пятница - неудачный день для заключения контрактов и договоров. Финансовое положение стабилизируется, но ему еще далеко до идеала.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Весы

Неделя достаточно стабильна в финансовом отношении, но не сулит большой прибыли. Не позволяйте себе никакого риска и авантюр. В среду лучше держите язык за зубами, и не разглашайте бизнес-тайны или производственные планы. В пятницу появится возможность украсить свой гардероб чем-то новым.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Скорпион

Неделя вполне благоприятна для деловой активности. Вас ждут солидные денежные поступления и интересные новые проекты. Во вторник вас может несколько озадачить деловая встреча, но потом все сложится наилучшим образом.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Стрелец

Неделя удачна для приобретения бытовой техники или начала ремонта квартиры. Вы не испытываете недостатка в средствах и можете не экономить. В четверг возможны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Козерог

В среду у вас появиться возможность неплохо заработать или вас ожидает внезапное поощрение. Но в оставшиеся дни недели лучше поумерить свой финансовый аппетит и бережнее относиться к своим денежным ресурсам. Кредиты сейчас лучше не брать.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Водолей

Ваши планы по поводу командировок и деловых встреч могут расстроиться. Нежелательно это принимать близко к сердцу, что ни делается, всё к лучшему, даже если вы поймете это не сразу. Финансовые возможности будут несколько скромнее, чем обычно, но это вряд ли вас заденет.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября Рыбы

В первой половине недели не стоит обольщаться обещаниями партнеров, исполнения придется, в полном соответствии с народной мудростью, ждать три года. Так что лучше самим проявить инициативу. В пятницу и субботу стоит сэкономить, возможно - просто воздержаться от трат. Рассчитывать на денежные поступления на этой неделе не приходится.

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