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26 сентября 2020, 10:26

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Овен

На понедельник и вторник нежелательно планировать ответственные встречи и переговоры. Вы будете слишком рассеяны или раздражены. В четверг возможны долгожданные денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Телец

Ваше финансовое положение сейчас вполне стабильно. Самое время приобрести что-нибудь солидное или вложить деньги в длительное предприятие - обучение, какую-либо программу, которая выведет вас на новый уровень развития, в новый проект, причем желательно интеллектуального свойства.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Близнецы

Ваши финансовые возможности вас радуют и позволяют удовлетворять ваши желания и потребности. Можете даже сразу браться за несколько дел и проектов, у вас получится всё успешно довести до конца.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Рак

В течение всей недели в профессиональной сфере ваша главная задача - объективно оценить ситуацию и сделать правильный выбор, это поможет улучшить и стабилизировать финансовое положение. Появится возможность дополнительного заработка.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Лев

Во вторник вам понадобится настойчивость в достижении важной цели в финансовой сфере. И помните, что в этот день пустяков и мелочей для вас не существует. В пятницу окажутся удачными деловые встречи и переговоры, только вы должны максимально четко и взвешено выразить свою позицию, а не подстраиваться под партнеров.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Дева

Не следует сейчас покупать ничего дорогого, брать кредиты и тратить слишком много на развлечения. Хорошее время для подготовки фундамента для нового дела, работы по регистрации фирмы или торговой марки. Во второй половине недели вероятны интересные деловые предложения.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Весы

Постарайтесь не ввязываться в авантюры и сомнительные проекты. Просто делайте свое дело и не пытайтесь быстро заработать, вы и так всё получите. Просто наберитесь терпения. В выходные ждите дорогой подарок от любимого человека.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Скорпион

Удачная неделя для бизнеса и творчества. Особенно хорошо заработают юристы и журналисты. Вам заплатят действительно крупную сумму за ваши идеи и консультации. Вам предложат очень выгодную должность. И вы сможете взять на себя значительную часть расходов своего любимого человека.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Стрелец

В начале недели вероятны финансовые успехи и крупные денежные поступления. Покупки принесут чувство удовлетворенности. Вы сейчас можете позволить себе не экономить и порадовать свою семью.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Козерог

В начале недели вы можете заключить очень важные и выгодные контракты, но помните, что поспешность в действиях вам ни к чему. Во вторник и среду вероятны крупные денежные поступления. В пятницу важно избежать конфликтов на работе.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Водолей

Финансовая стабильность льстит вашему самолюбию, однако ваши затраты возрастают не по дням, а по часам. Так что вам нужно не стоять на месте, а подниматься на новый уровень. Не бойтесь рискованных проектов, это лучше, чем отсутствие всякого развития.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября Рыбы

На этой неделе у вас появится возможность дополнительного заработка, не упускайте шанс, в ближайшее время такая ситуация не повторится. В среду и пятницу желательно планировать покупки, а не тратить деньги спонтанно.

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