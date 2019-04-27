Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Овен

В понедельник лучше не сорить деньгами, да и крупные приобретения отложить на другой день. В среду возможны финансовые поступления. Проверяйте на надежность новых деловых партнеров и не берите кредиты в ближайшие дни.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Телец

Новые проекты и заказы благоприятно отразятся на вашем финансовом положении. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления. В долгие выходные вам, похоже, придется поработать, хотя бы немного. В воскресенье можно будет без особых проблем взять автокредит, если в этом возникнет необходимость.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Близнецы

Наступает благоприятный момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом. Самое время покупать недвижимость. У вас сейчас стабильный и высокий доход. Также вы получите денежный перевод он-лайн от близкого человека, который захочет сделать вам подарок.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Рак

На этой неделе финансовых поступлений не наблюдается. Выходных дней вообще больше, чем рабочих. Так что отдыхайте, но не пускайтесь во все тяжкие и не тратьте слишком много.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Лев

Не забывайте платить проценты по кредитам. В четверг будьте внимательны в денежных расчетах, возможны проблемы с банковскими картами. В пятницу у вас появится щедрый спонсор.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Дева

Во вторник хорошо назначать деловые встречи, подписывать договоры. Финансовая стабильность не вызывает сомнений, однако ваши затраты возрастают не по дням, а по часам. Возможно, к концу недели поступит предложение о новой работе.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Весы

Возможны новые денежные поступления в начале недели. Если же вам покажется, что на работе вам слишком мало платят, то посмотрите на ситуацию объективно, и все сразу встанет на свои места. В пятницу лучше повременить с покупками, особенно дорогими.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Скорпион

В финансовом плане неделя обещает быть весьма успешной. Вы успеете завершить дела и проекты и хорошо отдохнуть. Ожидаются весьма крупные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Стрелец

Основное внимание может быть приковано к денежной сфере, от вашего мастерства в финансовых операциях будет зависеть ваше настроение и возможности в ближайшем будущем. В долгие выходные вы сможете неплохо заработать, если захотите напрячься.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Козерог

Ваши финансовые ресурсы стабильны, но запросы слишком большие. На этой неделе придется балансировать между желаниями и возможностями. Среда - хороший день для покупок, а в четверг, прежде чем что-либо приобретать, стоит всё хорошо продумать.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Водолей

Рабочие вопросы легко решатся в первой половине недели. Однако остерегайтесь обмана и предложений легкого обогащения, вы можете стать жертвой своих же иллюзий. В среду можете рассчитывать на финансовую поддержку со стороны родственником.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая Рыбы

В понедельник и среду желательно заняться урегулированием финансовых проблем. Вы с ними блестяще справитесь, если объективно оцените свои силы. В понедельник вероятны незначительные денежные поступления. Не тратьте время в выходные на магазины, лучше отправляйтесь за город.

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