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Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа

Калейдоскоп 27.07.2019 | 10:01
Фото Pixabay
Фото Pixabay

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Овен

Деловые встречи откроют долгожданные перспективы и позволят оптимистически смотреть в будущее. Сделки в середине недели сложатся удачно. А вот в пятницу лучше делами не заниматься. И вообще вам пора в отпуск.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Телец

Вашему финансовому благополучию практически ничего не угрожает, если только вы не будете совершать необдуманных трат и не наберете кредитов. В четверг возможны денежные поступления. В выходные желательно покупать только продукты.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Близнецы

Ваш доход стабилен и надежен. Начальство вами довольно. Можете рассчитывать на премию. К тому же любимый человек подарит вам нечто приятное и дорогое. Принимайте этот презент, ведь вас явно хотят порадовать.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Рак

На решение деловых проблем понадобится много энергии, но вам это по плечу. Вероятны непредвиденные расходы, но это не повлияет на стабильность вашего финансового положения. Новое руководство может оценить ваши идеи и предложения.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Лев

Финансовое положение стабильно, однако в начале этой недели новых поступлений не предвидится. Во вторник и среду есть риск конфликта на работе, вами могут попытаться манипулировать. В выходные возможны незапланированные затраты на детей.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Дева

На этой неделе вы можете получить необходимую финансовую помощь от партнеров по делу или близких людей. А вот кредит сейчас брать не время. За исключением, разве что, ипотеки.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Весы

Ваши мудрость, дипломатичность и трудолюбие принесут неплохие результаты. К середине недели ваше финансовое положение заметно улучшится, что, однако, не должно быть поводом для рискованных трат и вложений денег в конце недели. Авантюры успеха иметь не будут.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Скорпион

Вас могут ожидать роскошные подарки и приятные сюрпризы. В финансовой сфере ожидаются положительные сдвиги и солидные денежные поступления. Причем работать слишком много вам не придется, плоды принесут прошлые проекты и вложения.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Стрелец

Во вторник вероятны денежные поступления, постарайтесь разобраться с накопившимися счетами и кредитами. Во второй половине недели выгодные предложения посыплются на вас, как из рога изобилия, останется только выбрать лучшие и самые прибыльные из них.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Козерог

Финансовое положение стабильно. Деловые встречи лучше наметить на вторник. В четверг еще раз проверьте все документы внимательнейшим образом. Не исключены проблемы с банковскими картами.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Водолей

Воздержитесь от крупных дорогих покупок, так как вероятны обольщения и обман, особенно это касается середины недели. Во вторник вы сможете достичь блестящих результатов в работе, самое время, чтобы намекнуть, что вам давно не поднимали зарплату.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Рыбы

Самые заманчивые и перспективные контракты могут быть подписаны в начале недели. В среду возможно получение важной информации, которая изменит ваши деловые планы. В четверг не впутывайтесь в авантюрные истории. Не пытайтесь выиграть миллион.

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Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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