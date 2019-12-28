Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Овен

В начале недели с вами будет трудно договориться, так что конфликта не избежать. Постарайтесь хотя бы побыстрее уладить все недоразумения, чтобы они не испортили вам праздник. Новое романтическое увлечение занимает все ваше свободное время. Благоприятное влияние на ваше самочувствие окажут ванны с морской солью.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Телец

Среда позволит оставить многие проблемы в прошлом. В четверг постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров и ненужных контактов. Поменьше амбиций и демонстрации чувства собственного достоинства, фортуна переменчива. Ваш объект сердечного восторга вовсе не склонен претендовать на ограничение вашей свободы.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Близнецы

Четверг - удачный день для покупок. Вас ждет дополнительная прибыль, так что вы сможете порадовать себя и своих близких. Наступает время исполнения желаний и чудес. На этой неделе звезды рекомендуют вам уделить особое внимание качеству и безопасности углеводов, которые вы употребляете.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Рак

В середине недели не афишируйте свои планы на новый год. В воскресенье не стоит излишне увлекаться раздачей ценных указаний и критических замечаний, чтобы не получить в ответ от близких людей шквал эмоций.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Лев

Эта неделя обещает подарить вам сказочные возможности, если вы не будете забывать протягивать руку помощи близким и друзьям. Вы разрываетесь между работой и любимым человеком? Постарайтесь уравновесить эти чаши, ведь вашему партнеру не очень приятно чувствовать себя заброшенным, особенно накануне праздников.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Дева

Постарайтесь быть откровеннее с близкими людьми. Да и от коллег не стоит иметь секреты. Неделя полна событий и разнообразных приключений, только при необходимости желательно вовремя остановиться. Вы могли запланировать слишком много, вероятно, вам придется отказаться от части намеченного, но это не повод для огорчения.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Весы

На этой неделе воздержитесь от рискованных затей и слишком больших трат. Старайтесь избегать массовых мероприятий, проведите лучше время подальше от толпы, так как в скоплении людей, вы можете притягивать опасных соседей. Постарайтесь на этой неделе есть больше фруктов – особенно, богатых такими микроэлементами, как калий и магний.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Скорпион

На этой неделе важно проявлять инициативу и всячески демонстрировать свою активность. Особенно полезно такое поведение будет для карьерного роста. Представится возможность хорошо заработать, но вам потребуются терпение и упорство.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Стрелец

На этой неделе вы должны быть открыты для предложений, и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Отношения с любимым человеком таинственны, загадочны и непонятны для окружающих, но вас-то обоих они устраивают! А остальным вообще не обязательно знать подробности.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Козерог

По возможности разберитесь с долгами, не откладывайте на новые год незавершенные дела. Во вторник вам придется принять ответственность не только за свои действия и поступки, но и за других людей. Вы пользуетесь успехом, вам предстоит услышать признания в любви, но не принимайте их всерьез - все еще впереди.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Водолей

Вам необходимо четко распланировать неделю и решить для себя, чего конкретно вы хотите достичь. Как только вы сумеете это сделать, так сразу же разгребете завалы дел и проблем. На этой неделе у вас может обостриться какое-то недолеченное в прошлом заболевание. Постарайтесь отнестись к этому позитивно.

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января Рыбы

В понедельник запланированная поездка или командировка окажется весьма удачной. Вас ждут новые знакомства, жизнь вообще может круто измениться именно сейчас. В начале недели желательно не проверять чувства любимого человека на прочность. Не заставляйте его ревновать.

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