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27 марта 2020, 19:26

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Овен

Вы можете найти новый источник дополнительного заработка. Правда, свободного времени у вас станет значительно меньше. Но зато вам будет некогда грустить и переживать по поводу и без. В четверг возможны новые денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Телец

В среду постарайтесь быть внимательнее с деловыми партнерами, прежде чем соглашаться на их предложения, стоит взвесить все "за" и "против". В конце недели могут возникнуть проблемы с банковскими картами или он-лайн платежами.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Близнецы

Финансовое положение стабильно, вас ожидает дополнительный доход. Вам предложат поучаствовать в очень выгодном деле. Ваши творческие проекты сулят успех. Так что работа принесет положительные эмоции и общение с интересными людьми.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Рак

Внимательность и сосредоточенность - гарантия того, что вы не упустите свою выгоду и не понесете никаких убытков. Ваш авторитет в профессиональной сфере растет. В выходные можно не экономить на развлечениях.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Лев

Охватив финансовую ситуацию в целом, вы можете упустить мелкие детали, которые грозят стать причиной внезапного изменения в деловых соглашениях. У вас может появиться новый начальник или вам придется срочно искать новых помощников. Только не принимайте скоропалительных решений.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Дева

Начало недели не способствует особенным финансовым успехам. В среду и в четверг лучше не совершать крупных покупок. Не стоит слишком часто расплачиваться кредитной картой. Пятница - один из самых удачных дней, вероятны финансовые поступления.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Весы

Вам стоит быть решительнее и активнее. Эта неделя благоприятна для зарабатывания денег. Так что ставьте перед собой большие цели и требуйте адекватный своему опыту и таланту гонорар.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Скорпион

Замечательное время для реализации бизнес-замыслов. У вас будет немало выгодных заказов. Во вторник вас ждет солидная прибыль. В конце недели игра на бирже и инвестиции принесут большой доход. В воскресенье будут удачными покупки.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Стрелец

Можете рассчитывать на солидную премию. Начальство вами явно довольно и готово доверить самые ответственные задания. В выходные возможны непредвиденные расходы на детей и на себя любимого.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Козерог

Во вторник нежелательно впутываться в финансовые авантюры, особенно те, которые сулят мгновенный результат, выигрыш или баснословную прибыль. Во второй половине недели вами, похоже, овладеют апатия и лень. Так что больше отдыхайте и меньше работайте.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Водолей

Планирование бюджета позволит избежать лишних и ненужных затрат и соблазнов, которые будут искушать вас практически на каждом шагу. В четверг и пятницу встречи будут срываться, а проверки выявят немало недостатков в работе.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Рыбы

Фортуна снова начинает благосклонно вам улыбаться и сулить прибыль. Однако чтобы всё это сбылось, придется много работать и брать ответственность на себя. В субботу лучше ничего не приобретать, чтобы избежать разочарований от покупки.

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