Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Овен

На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противоположные по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени придется обсуждать свои идеи и планы с окружающими. Поддержку будет получить нелегко. Начиная со вторника для тех, кто ищет работу, появится шанс найти что-то достойное. В пятницу могут возникнуть непредвиденные семейные проблемы.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Телец

Неделя сложная, требующая эмоционального равновесия. Не расстраивайтесь по пустякам и не опускайте руки. Если возникнут препятствия, найдите способ их обойти. Среда порадует вас хорошими новостями и событиями. Вторая половина недели может быть полна работы. В субботу будьте осторожны, возможен обман и обольщения. В воскресенье при необходимости можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Близнецы

Вы будете переполнены творческими замыслами, которые очень быстро воплотятся в жизнь и принесут солидную прибыль. На этой неделе благоприятны поездки, встречи, свидания. Вам не придется ничего выбирать, вы будете точно знать, чего хотите, с кем и где вам будет хорошо. Вторая половина недели пройдет с приподнятым, праздничным настроением. Проявляя заботу, вы почувствуете, что тоже окружены вниманием и любовью.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Рак

На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Хорошее время для полного обновления гардероба и ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе и не отказывайтесь от поддержки друзей и родных. Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться над собой. Вас ждут перемены к лучшему.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Лев

Настройтесь на новое, непривычное, начинайте учиться тому, чего вам пока не хватает для карьерного взлета. Среда принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность. В четверг стоит подготовить себя к сюрпризам, Фортуна может обратить на вас внимание. В выходные не поддавайтесь грустным мыслям, гоните прочь от себя тоску, кислая физиономия - это последнее, что вам сейчас нужно. В конце недели давние мечты наконец-то начнут осуществляться благодаря вашему терпению и старательности, помноженным на вашу работоспособность.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Дева

Вы можете реализовать давние планы, если ваша профессия связана с творчеством, преподаванием или общественной деятельностью. Подвернется возможность проявить себя в новом деле, что обещает принести дополнительную прибыль. Вторую половину недели стоит посвятить решению семейных проблем. Будьте внимательны к детям и супругу.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Весы

На этой неделе самое время закончить то, что стало вас утомлять. Не бойтесь прямо сказать вашему избраннику, другу или коллеге, что вас что-то не устраивает. Повышение по службе, к которому вы так стремились, приведет к тому, что обязанностей у вас станет гораздо больше, зато и зарплата вырастет. В воскресенье близкие могут обидеться на вашу невнимательность. Постарайтесь убедить их, что вы их цените.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Скорпион

Не стоит пытаться противостоять приходу нового в вашу жизнь, даже есть при этом что-то старое должно уйти. Благоприятный момент, чтобы сделать или принять предложение руки и сердца или хотя бы устроить незабываемое свидание. Работа будет приносить на этой неделе удовлетворение и солидную прибыль. Вы докажете, что вполне оправдываете доверие начальства или клиентов и отлично справляетесь со своими обязанностями. Хорошее время для налаживания отношений и приобретения нужных связей. Но старайтесь не быть излишне самоуверенным, прислушайтесь к мнению любимого человека.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Стрелец

Если вы готовы много работать, то сможете получить высокий доход. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. Стоит вспомнить и восстановить старые связи и знакомства по каким-то причинам полузабытые. В четверг вас заметит и оценит по достоинству начальство. Отдохните в субботу в кругу друзей, и вы узнаете много интересного. В воскресенье лучше не обсуждать с близкими людьми финансовые вопросы.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Козерог

На этой неделе в ваших силах сделать максимум возможного, чтобы добиться успеха. Гоните прочь сомнения и лень. Постарайтесь быть самим собой, не бойтесь брать на себя дополнительные обязательства, тогда у вас появится больше свободных средств и возможностей. Постарайтесь избегать конфликтов и противоречий в отношениях с коллегами и начальством. К выходным хорошо бы расправиться с незаконченной монотонной работой, и вы почувствуете облегчение и увидите ситуацию с другой стороны. Воскресенье может оказаться днем раздумий - о прошлом, будущем, и вашем в нем месте.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Водолей

Вторник - весьма удачный день для заключения сделок и важных переговоров. В среду тщательно проверяйте всю поступающую информацию, есть большая вероятность неточностей и ошибок. Сейчас лучше избегать поездок и людных мест. Постарайтесь реально оценить свои силы, и не взваливать на себя непосильный объем работы. В воскресенье посвятите себе и своей семье достаточно времени, чтобы почувствовать умиротворенность.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря Рыбы

На этой неделе лучше свести к минимуму общение. Не проводите много времени в интернете, не ввязывайтесь в споры в соцсетях. На работе вы сможете максимально использовать такие качества как здравомыслие и уверенность в собственных силах, пригодится и дар убеждения. Понедельник - не самый удачный день для новых для вас дел и серьезных начинаний. Четверг - благоприятный день, чтобы найти новых партнеров и показать себя с лучшей стороны. В выходные стоит сделать генеральную уборку в квартире.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте