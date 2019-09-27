Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Овен

В понедельник возможно получение важной информации, которая будет способствовать улучшению вашего материального положения. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В четверг вам предложат новый проект или новую работу.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Телец

Постарайтесь в среду отнестись скептически к новому заманчивому финансовому предложению, оно грозит принести одни потери. Берегите свой кошелек. Не тратьте деньги на ненужные вещи, пусть даже на первый взгляд они покажутся просто необходимыми.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Близнецы

Финансовое положение вас радует. В понедельник вы можете ожидать солидных денежных поступлений. Ваша карьера идет в гору, вас ждут новые горизонты и успех.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Рак

На этой неделе не рекомендуется тратить слишком много. Не злоупотребляйте кредитной картой. Скоро вы получите премию, тогда и купите себе обновки. Среда - благоприятный день для деловых встреч и решения финансовых вопросов.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Лев

Достаточно позитивная неделя в финансовом плане, если соблюдать определенные меры безопасности. Во вторник будут удачными сделки с новыми партнерами, они принесут прибыль. В четверг вероятны финансовые поступления. Осторожнее с деньгами в пятницу и выходные дни.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Дева

Среда - важный день для нового дела, но вы можете натолкнуться на некоторое препятствие. Постарайтесь не отступать, а сосредоточиться и добиться поставленной цели, так как от положительного результата многое зависит. В пятницу возможны финансовые поступления и удачны покупки.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Весы

Достаточно много времени уйдет у вас на решение деловых вопросов. Не спешите и постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций. Серьезное отношение к делу позволит значительно улучшить ваше финансовое положение в четверг и пятницу.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Скорпион

Если вы дали слово, то сдержите его - это благоприятно отразится на партнерских отношениях и стабилизирует ваше финансовое положение. Новый проект окажется выгодным для вас. В бизнесе вам сопутствует удача. Деловые контакты порадуют вас.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Стрелец

Ваши деловые идеи начинают приносить ощутимые результаты. Учитывая интересы партнеров, вы только выиграете и упрочите свои финансовые позиции. Воспользуйтесь случаем - отложите деньги на отдых или крупную покупку. В конце недели вашим близким людям может понадобиться финансовая поддержка.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Козерог

Во вторник и среду с решением серьезных финансовых вопросов желательно повременить. Ситуация вскоре переменится, и о спешке и о лишних эмоциях вам придется пожалеть. В четверг вас могут ожидать денежные поступления, незначительные, но нелишние.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Водолей

Финансовая стабильность ослабит ваше внимание, что может привести к ошибкам и неточностям. Сейчас не время надеяться на своих партнеров, они могут вас подвести. Если вы решили сменить работу, действуйте быстро, иначе погрязнете в сомнениях.

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября Рыбы

Звезды предупреждают: ваше финансовое положение не сочетается с вашими наполеоновскими планами. Умерьте свой пыл и аппетит. Постарайтесь не тратить деньги на авантюрные предложения. Будьте рациональны, а не импульсивны.

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