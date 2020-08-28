Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Овен

На этой неделе, избрав приоритетное направление, не сворачивайте с пути, иначе все усилия пойдут прахом. Необходимо проявить жесткость во всем, что касается сроков выполнения работ. Но не стоит увлекаться борьбой с окружающими и подозревать, что вокруг одни враги. В среду у вас появиться отличный шанс успешно соединить идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность. В субботу не стоит связываться с рискованными проектами. К выходным дням многие позиции будут отвоеваны, и вы почувствуете себя хозяином положения.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Телец

Не стоит отклонять перспективные предложения, полученные в понедельник. Звезды считают, что вы слишком подозрительны. Среда удачна для конструктивных разговоров с начальством и деловых встреч. В пятницу не стоит проявлять негатив и раздражительность. В этот день нежелательны новые знакомства. Наибольшую тягу к трудовой деятельности вы почувствуете, как ни странно, в выходные - не сопротивляйтесь, лучше направьте энергию в мирное русло.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Близнецы

Ваша энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем вам предстоит общение. Вы получите то, к чему давно стремитесь. Обстоятельства сложатся в вашу пользу. Вы отдохнули и набрались сил, предложения о работе будут сыпаться, как из рога изобилия. Покидать старое, привычное место при этом не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, какой вы бесценный и талантливый сотрудник, будет весьма кстати.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Рак

На этой неделе стоит особое внимание обратить на профессиональные предложения, вас ждет карьерный рост и удача в делах. Чтобы добиться успеха, вам нужно просто продемонстрировать свои способности. Их у вас немало. Звезды обещают вам позитивный период, вы будете отлично себя чувствовать и без труда решите многие проблемы и задачи.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Лев

В целом неделя благоприятна для работы и творчества. Во многих областях жизни назревают важные для вас перемены. Однако пока не стоит рассказывать про них посторонним. В личной жизни не нужно преследовать каких-либо корыстных целей и требовать от избранника деньги и дорогие подарки. Во второй половине недели ваш авторитет заметно возрастет, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с руководством, свобода выбора останется за вами. Пятница может оказаться днем странствий и приключений.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Дева

Неделя может оказаться неоднозначной, с подводными камнями и подковерными играми. Не обязательно все проблемы решать самостоятельно, в некоторых ситуациях помощь или совет друзей поможет вам избежать перегрузок и переутомления. Во вторник заранее продумайте план действий, чтобы избежать ссор с близкими людьми. Среда может стать одним из самых удачных дней недели, постарайтесь максимально использовать этот благоприятный момент. Пока ваш имидж работает на вас, направьте энергию в сферу личных отношений.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Весы

Подходящий период для приобретения новых знаний и смены работы. Шумные компании в начале недели не принесут ничего, кроме усталости, вы будете чувствовать себя комфортно только в обществе близких друзей. Во второй половине недели ваша интуиция будет подсказывать верные решения, даже в ситуациях более чем непривычных вы безошибочно угадаете правильную линию поведения.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Скорпион

На этой неделе постарайтесь определить приоритетные задачи, и вы достигните желаемой цели, если, конечно, не перестараетесь в борьбе с эмоциями. Удачное решение важной проблемы позволит вам испытать гордость за собственную персону и обещает принести вам солидные деньги. В четверг вас порадуют близкие люди, возможно прибавление в семействе. Верьте в лучшее. И все сбудется.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Стрелец

На этой неделе самое время выяснить отношения и поразмыслить о перспективах. Определившись, стоит начинать спокойно действовать. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения. Творческое настроение во вторник позволит удивить свежими идеями друзей и коллег. В середине недели на личной фронте возможны баталии, но к выходным тучи рассеются, и вы прекрасно проведете время в семейном кругу.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Козерог

На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и энергии, хандра отступит, уйдут в прошлое неприятности и потери. Благодаря оптимизму, поддержке близких людей и инвесторов, вы можете активно включиться в реализацию новых и очень перспективных планов, освоить новое дело. Удачны знакомства по интернету, у вас окажется много общего. Постарайтесь не упустить благоприятный момент.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Водолей

Ваши усилия на этой неделе желательно направить на сохранение равновесия с окружающим миром. Не ждите, что будет легко и просто. Не думайте, что вам все должны. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые возникнут в четверг, быстро уладятся и не повлияют на благополучный исход дела. В пятницу не исключена большая нагрузка, усталость, путаница в делах и проблемы.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Рыбы

Постарайтесь не обращать внимания на суету и не пороть горячку. Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в процесс. В середине недели возможны определенные проблемы во взаимоотношениях в семье. В пятницу вас может посетить неожиданное желание, которое лучше не реализовывать. В субботу не начинайте никакого дела с дурным настроением, постарайтесь сперва его исправить.

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