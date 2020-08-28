Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 28 августа 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:16 Российский эксперт: происходящее в Беларуси - отработанный план по методологии цветных революций Политика
17:13 Бесправник пытался уйти от погони ГАИ в Житковичском районе Происшествия
16:33 Минчанин нашел в Telegram контакты участкового инспектора и угрожал ему Происшествия
16:32 Минобразования: новый учебный год все школы начнут в обычном режиме Общество
16:27 Процедура ликвидации Толочинского райпо продлена на полгода Регионы
16:23 Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси Общество
16:22 Молочка обеспечивает более 40% экспорта белорусской сельхозпродукции Экономика
16:18 В Столинском районе сбивший ребенка водитель получил три года ограничения свободы Происшествия
16:15 Названы сроки проведения элитных турниров дзюдоистов после возобновления сезона Спорт
16:14 Ряды курсантов Могилевского института МВД пополнили 170 новобранцев Регионы
16:08 Во Франции ограбили инкассаторский фургон: украдено несколько миллионов евро В мире
15:59 Этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике в Шанхае перенесен на 2021 год Спорт
15:52 Обучение должно носить воспитательный характер - Сергеенко Общество
15:50 Делегации 10 стран знакомятся с потенциалом Полесья на Мозырском экономическом форуме Регионы
15:36 В ЕЭК обсудили реализацию соглашения о прослеживаемости ввезенных в ЕАЭС товаров после ратификации Экономика
15:29 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год Спорт
15:19 Минтранс утвердил порядок профотбора на специальности для гражданской авиации Общество
15:10 Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году Общество
15:09 ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой Регионы
15:03 Испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре Общество
14:38 Число жертв "Лауры" в Луизиане возросло до 6 В мире
14:38 Карпенко: важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования Общество
14:12 "На селе - без вопросов" - Лукашенко поручил проработать тему бесплатного питания в детсадах Президент
14:08 "Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей Экономика
14:02 Макрон предостерег Европу от повторения ошибок начального периода распространения COVID-19 В мире
14:01 Хозяйства Брестской области завершают сев озимого рапса Регионы
14:00 Легковушка врезалась в дерево и повредила припаркованный автомобиль в Минске Происшествия
13:50 Белорусский рубль на торгах 28 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:44 Аппараты компьютерной томографии установили в 9 столичных поликлиниках Общество
13:40 Системы видеонаблюдения к началу учебного года установили в 13 школах Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
28 августа 2020, 16:12

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Овен

На этой неделе, избрав приоритетное направление, не сворачивайте с пути, иначе все усилия пойдут прахом. Необходимо проявить жесткость во всем, что касается сроков выполнения работ. Но не стоит увлекаться борьбой с окружающими и подозревать, что вокруг одни враги. В среду у вас появиться отличный шанс успешно соединить идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность. В субботу не стоит связываться с рискованными проектами. К выходным дням многие позиции будут отвоеваны, и вы почувствуете себя хозяином положения.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Телец

Не стоит отклонять перспективные предложения, полученные в понедельник. Звезды считают, что вы слишком подозрительны. Среда удачна для конструктивных разговоров с начальством и деловых встреч. В пятницу не стоит проявлять негатив и раздражительность. В этот день нежелательны новые знакомства. Наибольшую тягу к трудовой деятельности вы почувствуете, как ни странно, в выходные - не сопротивляйтесь, лучше направьте энергию в мирное русло.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Близнецы

Ваша энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем вам предстоит общение. Вы получите то, к чему давно стремитесь. Обстоятельства сложатся в вашу пользу. Вы отдохнули и набрались сил, предложения о работе будут сыпаться, как из рога изобилия. Покидать старое, привычное место при этом не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, какой вы бесценный и талантливый сотрудник, будет весьма кстати.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Рак

На этой неделе стоит особое внимание обратить на профессиональные предложения, вас ждет карьерный рост и удача в делах. Чтобы добиться успеха, вам нужно просто продемонстрировать свои способности. Их у вас немало. Звезды обещают вам позитивный период, вы будете отлично себя чувствовать и без труда решите многие проблемы и задачи.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Лев

В целом неделя благоприятна для работы и творчества. Во многих областях жизни назревают важные для вас перемены. Однако пока не стоит рассказывать про них посторонним. В личной жизни не нужно преследовать каких-либо корыстных целей и требовать от избранника деньги и дорогие подарки. Во второй половине недели ваш авторитет заметно возрастет, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с руководством, свобода выбора останется за вами. Пятница может оказаться днем странствий и приключений.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Дева

Неделя может оказаться неоднозначной, с подводными камнями и подковерными играми. Не обязательно все проблемы решать самостоятельно, в некоторых ситуациях помощь или совет друзей поможет вам избежать перегрузок и переутомления. Во вторник заранее продумайте план действий, чтобы избежать ссор с близкими людьми. Среда может стать одним из самых удачных дней недели, постарайтесь максимально использовать этот благоприятный момент. Пока ваш имидж работает на вас, направьте энергию в сферу личных отношений.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Весы

Подходящий период для приобретения новых знаний и смены работы. Шумные компании в начале недели не принесут ничего, кроме усталости, вы будете чувствовать себя комфортно только в обществе близких друзей. Во второй половине недели ваша интуиция будет подсказывать верные решения, даже в ситуациях более чем непривычных вы безошибочно угадаете правильную линию поведения.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Скорпион

На этой неделе постарайтесь определить приоритетные задачи, и вы достигните желаемой цели, если, конечно, не перестараетесь в борьбе с эмоциями. Удачное решение важной проблемы позволит вам испытать гордость за собственную персону и обещает принести вам солидные деньги. В четверг вас порадуют близкие люди, возможно прибавление в семействе. Верьте в лучшее. И все сбудется.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Стрелец

На этой неделе самое время выяснить отношения и поразмыслить о перспективах. Определившись, стоит начинать спокойно действовать. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения. Творческое настроение во вторник позволит удивить свежими идеями друзей и коллег. В середине недели на личной фронте возможны баталии, но к выходным тучи рассеются, и вы прекрасно проведете время в семейном кругу.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Козерог

На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и энергии, хандра отступит, уйдут в прошлое неприятности и потери. Благодаря оптимизму, поддержке близких людей и инвесторов, вы можете активно включиться в реализацию новых и очень перспективных планов, освоить новое дело. Удачны знакомства по интернету, у вас окажется много общего. Постарайтесь не упустить благоприятный момент.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Водолей

Ваши усилия на этой неделе желательно направить на сохранение равновесия с окружающим миром. Не ждите, что будет легко и просто. Не думайте, что вам все должны. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые возникнут в четверг, быстро уладятся и не повлияют на благополучный исход дела. В пятницу не исключена большая нагрузка, усталость, путаница в делах и проблемы.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября Рыбы

Постарайтесь не обращать внимания на суету и не пороть горячку. Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в процесс. В середине недели возможны определенные проблемы во взаимоотношениях в семье. В пятницу вас может посетить неожиданное желание, которое лучше не реализовывать. В субботу не начинайте никакого дела с дурным настроением, постарайтесь сперва его исправить.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
гороскоп
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из Instagran Агнию Дитковските в Instagram перепутали с Нюшей
Фото из архива NASA намерено отправить на Луну женщину-астронавта
Фото из Instagram Анна Хилькевич сходила попариться и показала фото из сауны
Принц Гарри. Фото Telegraph Принц Гарри принял участие в съемках документального фильма
Кристина Асмус. Фото из Instagram "Сногсшибательна!" - Кристина Асмус поразила Instagram кардинальными переменами
Шакира. Фото EPA Шакира не из стеснительных - она показала свою естественную красоту
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 90%
От 2 500 рублей за метр - квартиры в доме "Глазго"! Работникам здравоохранения - скидка до 20%!
Топ-новости
Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса
Обучение должно носить воспитательный характер - Сергеенко
Минобразования: новый учебный год все школы начнут в обычном режиме
"Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
Минобороны: комплексное тактическое учение на Гродненском направлении пройдет 28-31 августа
Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Бабурин: к забастовкам в Беларуси призывают только работников госпредприятий, которые давно мешают конкурентам
Депутат: мы готовы рассказать и показать, как работаем и какие вопросы уже удалось решить
Минтранс утвердил порядок профотбора на специальности для гражданской авиации
ФОТОФАКТ: Новую школу откроют к 1 сентября в Новой Боровой
В Беларуси определен порядок поступления иностранной безвозмездной помощи
Не повторяйте наших ошибок - мэр украинской Горловки
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.