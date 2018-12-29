Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Овен

Финансовое положение будет стабильным, если вы не станете увлекаться процессом растрачивания денег на распродажах. Не исключено, что за праздничным столом вам придется пересекаться с коллегами, а не только с друзьями.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Телец

Финансовое положение будет стабильно. Отдайте старые долги и почувствуйте облегчение. В среду или в четверг вам точно придется идти в гости и тратить дополнительные средства на подарки родным и друзьям.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Близнецы

Новый год обещает вам удачу и прибыль. Ваше материальное положение стабильно. В первые дни нового года вас, похоже, ждет романтическое путешествие, причем оплатит все ваш любимый человек.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Рак

В середине недели острое и практически непреодолимое желание срочно приобрести что-то новое следует, если не подавить, то хотя бы разбавить размышлениями о том, что именно вы хотите. Иначе вы можете оказаться счастливым обладателем никому не нужной вещи.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Лев

Вероятны некоторые материальные затруднения. Особенно если до этого вы себе ни в чем не отказывали. Пополнения бюджета придется подождать, и то эти деньги не смогут быстро компенсировать ваши большие затраты на новогодние праздники.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Дева

Чем меньше вы будете суетиться в понедельник, тем больше вы успеете сделать. Даже если вам кажется, что к празднику еще ничего не готово. Зато во вторник вы уже точно сможете расслабиться с отдохнуть. Ну а в новом году возможно улучшение финансового положения.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Весы

На этой праздничной неделе полностью отключиться от дел вам вряд ли удастся. В финансовой сфере может возникнуть путаница, всплывут неясности и ошибки, которые придется срочно устранять.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Скорпион

В понедельник и четверг будут особенно удачными покупки и приобретения. Среда может порадовать выполнением намеченных планов. Вообще же желательно не предпринимать ничего серьезного, а отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Стрелец

Вас может посетить замечательная идея в области финансов, постарайтесь обсудить ее с партнерами, прежде чем применять ее на практике. Вероятны новые денежные поступления и дорогие подарки от близких.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Козерог

В тонкостях сложившейся финансовой ситуации могут разобраться только профессионалы, а если вы таковым не являетесь, не стоит и браться. Сейчас не лучшее время, чтобы вообще думать о работе.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Водолей

В тонкостях сложившейся финансовой ситуации могут разобраться только профессионалы, а если вы таковым не являетесь, не стоит и браться. Сейчас не лучшее время, чтобы вообще думать о работе.

Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января Рыбы

Положение дел у вас сейчас достаточно стабильное, но излишества вы вряд ли сможете себе позволить, если, конечно не захотите брать деньги в кредит. Звезды не советуют влезать в долги.

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