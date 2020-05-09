Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Овен

На этой неделе стоит задуматься о смене приоритетов. Возможно, вам придется делать то, что раньше вы не делали. И лучше не паниковать, а учиться новому. Не исключены конфликты на работе, поэтому хорошо бы поменьше общаться с коллегами и пореже попадаться на глаза начальству. В конце недели могут обрести воплощение самые сокровенные планы и замыслы. В выходные появится больше свободного времени, а дел и общения станет гораздо меньше.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Телец

Успех возможен, но потребует больших затрат сил и времени. Причем вы должный рассчитывать только на себя. Постарайтесь идти на здравый компромисс с деловыми партнерами и коллегами, учесть все интересы. Темп работы лучше не увеличивать, а напротив, снизить, если так вам будет удобнее. В личной жизни вы рискуете стать жертвой лжи и лести.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Близнецы

Ваши новые проекты получат дополнительный толчок, и вы еще на один шаг приблизитесь к своей цели. Нет худа без добра, и, чтобы ни происходило, все окажется к лучшему. Интересные идеи и нестандартный подход позволят улучшить ваше благосостояние. В выходные стоит побыть в одиночестве или окружении самых близких людей. Вы убедитесь, что вас любят и ценят.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Рак

Начинается благоприятная полоса, возникнет шанс для продвижения по карьерной лестнице. Появятся новые планы, перспективы, идеи, естественно улучшится и настроение. Вас ждут приятные события в личной жизни и внимание противоположного пола. В пятницу вы будете излишне эмоциональны, лучше свести к минимуму необязательные контакты.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Лев

Понедельник будет удачен для уединения и размышлений, вторник - для интеллектуальных изысканий. В среду у вас будет шанс решить чужую проблему и получить искреннюю благодарность. В четверг не исключены конфликты в семье. В личной жизни возможны проблемы, связанные с сильной занятостью на работе. В воскресенье желательно быть в стороне от событий, в этот день лучше наблюдать, а не действовать.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Дева

Наступает сложная неделя, которая потребует от вас быстрых и важных решений. Вероятны непредвиденные обстоятельства, которые грозят разрушить ваши планы. А вот вторник обещает быть удачным практически во всех отношениях. Особенно если вы не будете резко и внезапно менять собственные решения. В выходные родные будут придираться к вам по малейшему поводу, постарайтесь все же сохранить мир в семье.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Весы

На работе дела обстоят достаточно благополучно. Вероятен успех в финансовых делах и в бизнесе. Но вы не сможете отделаться от чувства, что вам чего-то не хватает. Осторожнее с информацией, особенно, если она касается вас лично. Лучше не болтать лишнего. Займите выжидательную позицию и поступайте по возможности обдуманно и мудро. В личной жизни возможны разочарования и внезапные перемены, вплоть до развода.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Скорпион

На этой неделе стоит заняться установлением более тесных контактов с подчиненными и коллегами, это поможет воплотить в жизнь ваши грандиозные планы в построении карьеры. Вы способны обаять любого, люди готовы вам помогать и верить вам. Вас ждет солидная прибыль и даже богатство, которое вы честно заработали. К тому же вам повезет в любви. Вас ждет немало нежных признаний. Проводите больше времени вдвоем.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Стрелец

Вам просто необходимо быть благоразумнее в действиях и словах. Поиск золотой середины вообще должен стать основным вашим занятием на эти дни. Никаких лишних фраз и необдуманных поступков. Иначе вас ожидают малоприятные последствия. В середине неделе появится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на события в ближайшем будущем. Встреча с друзьями в субботу обещает немало приятных моментов.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Козерог

Вам будет непросто осознать, что именно вы делаете не так. Но без этого невозможно решить проблемы ни в профессиональной сфере, ни в личной жизни. То, что казалось незыблемым, сейчас способно превратиться в пшик. Заниматься лучше мелочами, а также делами, в которых ошибиться невозможно. Благоприятны контакты с коллегами издалека, хорошо пройдут совещания в режиме видеоконференции. В выходные могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями, некоторые из них могут повести себя совсем не так, как вы ожидаете.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Водолей

На этой неделе вырастет объем работы, но выполняйте только то, что вам по силам. Не стоит взваливать на себя лишний груз ответственности. Хотя сейчас уровень вашей работоспособности настолько высок, что окружающим не угнаться за вами. Постарайтесь не навязывать свое мнение, это может привести к конфликтной ситуации. В семейной жизни все будет не так, как вам хочется. Но придется принять ситуацию.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая Рыбы

На этой неделе постарайтесь быть сдержаннее и не раздражиться по пустякам. В среду лучше не принимать серьезных решений, нежелательно планировать деловые встречи и переговоры. Вторая половина недели может быть посвящена самообразованию, новой информации и изменению планов. Работа будет отнимать у вас много времени, а семейные дела, судя по всему, могут оказаться почти на последнем месте. А ведь детям понадобится ваша помощь. В выходные приобретите для дома что-нибудь необходимое, и ваше настроение улучшится.

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