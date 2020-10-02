Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Овен
Будьте осторожны и осмотрительны в своих профессиональных действиях, иначе вы рискуете нажить себе неприятности. Если в чем-то не разбираетесь, не пытайтесь принимать вид знатока. В четверг не стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Телец
В финансовом плане вас ожидают некоторые ограничения, поэтому не позволяйте духу транжирства овладеть вами. А пытаться он будет - вас ждет серьезная внутренняя борьба. В среду не пропустите важной информации. В субботу стоит посетить распродажу.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Близнецы
Хорошая и яркая неделя, полная событий, встреч, интересных творческих предложений. Новые проекты, задуманные вами, найдут поддержку, окажутся востребованными и начнут приносить весьма высокий доход.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Рак
В понедельник есть вероятность получения неплохой прибыли, которую стоит вложить в дело или в недвижимость, возможны денежные поощрения на службе. В пятницу начальство оценит вашу оригинальную идею.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Лев
Неделя благоприятна с финансовой точки зрения. Однако не стоит тратить слишком много. Погоня за новыми гаджетами, когда ваши нынешние еще прекрасно работают, сейчас ни к чему. Не стоит брать кредиты. Теперь не лучшее время для покупки дорогой бытовой техники.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Дева
Приобретите себе в подарок то, о чем вы так долго мечтали. Вас ждет прибыль. А если ее не хватит, можно воспользоваться кредитной картой. Важно только вовремя и без процентов погасить долг. В четверг будьте внимательны при заполнении документов, постарайтесь не допускать ошибок.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Весы
В четверг или в пятницу возможны новые финансовые поступления. На этой неделе крайне важно четко выполнять обещания, сдавать задания точно в срок, старайтесь не разочаровывать деловых партнеров и начальство. В пятницу вероятна удачная сделка, которая изменит в лучшую сторону не только ваше финансовое положение.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Скорпион
Есть реальный шанс получить повышение по службе, найти новую престижную работу или начать выгодный проект. Дела будут идти просто замечательно, вы получите солидную прибыль. И сможете создать себе подушку финансовой безопасности.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Стрелец
В понедельник вас просто завалят заданиями и приглашениями. Вы сейчас весьма востребованы. Пятница принесет вам конструктивные деловые предложения, с помощью которых решатся ваши финансовые проблемы.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Козерог
Ваши доходы стабильны, но в данный момент они могут не соответствовать вашим запросам. Сейчас время для экономии, а не для трат. Постарайтесь не упустить выгодную сделку в четверг, но обратите пристальное внимание на надежность партнеров.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Водолей
Вам необходимо разумно распорядиться финансовыми ресурсами. Сейчас в экономике сложный период. Постарайтесь откладывать, а не тратить. К концу недели материальное положение заметно улучшится. Возможно, появится новый источник дохода.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Рыбы
В понедельник вероятны интересные деловые предложения, но прежде чем их принять, необходимо все продумать. Надежда на авось приведет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы вам этого хотелось. В среду или четверг от вас могут потребовать отчета о проделанной работе.