Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Овен

Будьте осторожны и осмотрительны в своих профессиональных действиях, иначе вы рискуете нажить себе неприятности. Если в чем-то не разбираетесь, не пытайтесь принимать вид знатока. В четверг не стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Телец

В финансовом плане вас ожидают некоторые ограничения, поэтому не позволяйте духу транжирства овладеть вами. А пытаться он будет - вас ждет серьезная внутренняя борьба. В среду не пропустите важной информации. В субботу стоит посетить распродажу.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Близнецы

Хорошая и яркая неделя, полная событий, встреч, интересных творческих предложений. Новые проекты, задуманные вами, найдут поддержку, окажутся востребованными и начнут приносить весьма высокий доход.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Рак

В понедельник есть вероятность получения неплохой прибыли, которую стоит вложить в дело или в недвижимость, возможны денежные поощрения на службе. В пятницу начальство оценит вашу оригинальную идею.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Лев

Неделя благоприятна с финансовой точки зрения. Однако не стоит тратить слишком много. Погоня за новыми гаджетами, когда ваши нынешние еще прекрасно работают, сейчас ни к чему. Не стоит брать кредиты. Теперь не лучшее время для покупки дорогой бытовой техники.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Дева

Приобретите себе в подарок то, о чем вы так долго мечтали. Вас ждет прибыль. А если ее не хватит, можно воспользоваться кредитной картой. Важно только вовремя и без процентов погасить долг. В четверг будьте внимательны при заполнении документов, постарайтесь не допускать ошибок.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Весы

В четверг или в пятницу возможны новые финансовые поступления. На этой неделе крайне важно четко выполнять обещания, сдавать задания точно в срок, старайтесь не разочаровывать деловых партнеров и начальство. В пятницу вероятна удачная сделка, которая изменит в лучшую сторону не только ваше финансовое положение.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Скорпион

Есть реальный шанс получить повышение по службе, найти новую престижную работу или начать выгодный проект. Дела будут идти просто замечательно, вы получите солидную прибыль. И сможете создать себе подушку финансовой безопасности.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Стрелец

В понедельник вас просто завалят заданиями и приглашениями. Вы сейчас весьма востребованы. Пятница принесет вам конструктивные деловые предложения, с помощью которых решатся ваши финансовые проблемы.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Козерог

Ваши доходы стабильны, но в данный момент они могут не соответствовать вашим запросам. Сейчас время для экономии, а не для трат. Постарайтесь не упустить выгодную сделку в четверг, но обратите пристальное внимание на надежность партнеров.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Водолей

Вам необходимо разумно распорядиться финансовыми ресурсами. Сейчас в экономике сложный период. Постарайтесь откладывать, а не тратить. К концу недели материальное положение заметно улучшится. Возможно, появится новый источник дохода.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября Рыбы

В понедельник вероятны интересные деловые предложения, но прежде чем их принять, необходимо все продумать. Надежда на авось приведет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы вам этого хотелось. В среду или четверг от вас могут потребовать отчета о проделанной работе.

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