Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Овен

Возможно, ваше финансовое положение перестанет внушать тревогу. В среду вероятны долгожданные денежные поступления. А вот в субботу для вас велик риск ввязаться в запутанные авантюрные истории и изрядно истрепать свой бюджет.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Телец

Не исключены финансовые неурядицы и проблемы на работе, которые в пятницу достигнут своей кульминации. Но в воскресенье все должно образоваться, причем самым неожиданным образом, и пополнение денежных ресурсов вас весьма обрадует.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Близнецы

Финансовое положение стабильно и не вызывает никаких опасений. Вам даже удастся получить дополнительный доход. В четверг вероятны денежные поступления. К тому же любимый человек порадует вас дорогим подарком.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Рак

Финансовые ресурсы пополнятся. Во вторник вас могут ожидать новые денежные поступления, которые порадуют вас. Покупки и приобретения в пятницу будут весьма удачными.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Лев

Звезды говорят: лучше позволить себе крупное приобретение, чем разбрасываться по мелочам. В среду вероятны денежные поступления. В четверг будьте осторожнее с деньгами. Если вам предстоит крупная сделка, то она весьма сомнительна.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Дева

Ваши честолюбивые планы начинают реализовываться. Финансовые недоразумения отойдут на задний план, материальное положение станет стабильным. Совершенная в воскресение крупная покупка поднимет вам настроение.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Весы

В первой половине недели могут быть удачны дела, связанные с недвижимостью. В среду постарайтесь не транжирить попусту силы и деньги. Не исключено сокращение доходов на фоне сложной экономической ситуации.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Скорпион

Неделя будет финансово стабильной, вы получите дополнительную прибыль. В четверг вероятно увеличение зарплаты. В пятницу можно ожидать выгодные предложения и заказы. Удачу сулит игра на бирже.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Стрелец

Финансовое положение устойчиво, это позволит вам спокойно и без лишней суетливости и нервозности распоряжаться имеющимися средствами. Вероятны дополнительные затраты на детей. Повремените с покупками в выходные, они могут быть не слишком удачны.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Козерог

Вторник подойдет для завершения финансовых дел и наведения порядка в документации. Среда грозит конфликтами на работе. В пятницу вас могут посетить интересные и прибыльные финансовые идеи.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Водолей

Необдуманные траты грозят подорвать стабильность вашего финансового положения. Все очень просто - если вовремя остановиться, тогда и за голову хвататься не придется. Сейчас не время планировать заграничный вояж.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля Рыбы

Финансовое положение стабильно, но денежных поступлений пока не предвидится. Зато предстоят немалые расходы, связанные с ремонтом квартиры, покупкой мебели, обучением детей. Постарайтесь заранее распланировать ваши траты.

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