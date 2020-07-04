Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Овен

Эта неделя благоприятна для отдыха на природе и устройства личной жизни. Впрочем, о работе тоже забывать не стоит, важно не опаздывать, приходить вовремя. Однако не нужно пытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят. Оригинальность, живость и дипломатичность позволят вам справиться со многими проблемами. В четверг будут удачно складываться дела, требующие творческого подхода. В субботу примите во внимание планы окружающих.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Телец

Нежелательно браться за новые проекты или давать согласие на участие в каких-то авантюрах. Будьте осторожнее, есть опасность в определенных ситуациях переоценить свои силы. Постарайтесь не бегать от ответственности в рабочих вопросах. Вам никто не предлагает решать их в одиночку. От вас требуется только одно: не сваливать на других то, что будет возложено на вас. Ближе к середине недели возможна переоценка ценностей и разочарование в любимом человеке.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Близнецы

У вас огромное количество интересных идей и новых планов, но необходимо сосредоточиться на наиболее перспективных, тогда удастся воплотить их в жизнь. У вас появится новый источник дохода. Есть вероятность, что вам придется заняться жилищным вопросом. Не забывайте о личной жизни, в этой сфере грядут грандиозные перемены, причем к лучшему.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Рак

Вам необходимо обратить на работу пристальное внимание, сейчас есть шанс укрепить свой авторитет. Много времени придется посвятить решению семейных проблем, у вас будет активная личная жизнь. В понедельник желательно не планировать ничего серьезного. Пятница и выходные - хорошие дни, когда возможны встречи с приятными людьми, развлечения и походы в гости.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Лев

Открывающиеся перед вами карьерные возможности радуют, но не стоит демонстрировать превосходство перед сослуживцами. В понедельник плодотворно пройдут деловые встречи и переговоры. В среду вы будете слишком вспыльчивы. В выходные не отказывайтесь от предложения пойти в гости. Встреча с новыми, интересными людьми поможет расслабиться и позволит повеселиться от души, а это вам необходимо.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Дева

На этой неделе может завершаться важный этап в вашей карьере, не стоит спешить с принятием решений. Тщательно взвесьте все шансы. Не рекомендуется резко реагировать на негативные высказывания в ваш адрес, пусть даже совершенно неуместные. Помощи и поддержки на этой неделе ждать не стоит, рассчитывайте только на себя. В четверг возможны резкие перепады настроения. В субботу могут возникнуть проблемы в личной жизни, вы можете узнать об измене.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Весы

Вы не просто должны, вы будете вынуждены доводить до завершения практически все начатые дела. Во вторник приток сил позволит в буквальном смысле свернуть горы, могут воплотиться в жизнь даже самые несбыточные мечты. Главное - не сомневайтесь, так как все зависит от вас. Выходные дни лучше провести за городом, на даче, вдали от суеты.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Скорпион

По возможности сведите объем работы к разумному минимуму и больше отдыхайте. Вы и так получите солидную прибыль. В среду важное дело потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий. Однако потом хорошо бы расслабиться и заняться личной жизнью. Это обещает вам немало удовольствий.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Стрелец

На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия миротворца: на работе, среди близких людей и друзей. В понедельник прислушайтесь к голосу интуиции, возможно, именно она подскажет вам, как действовать дальше и какую цель поставить. В среду не стоит торопиться с нововведениями: они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. В пятницу постарайтесь хотя бы изобразить бурную деятельность, ведь вы окажитесь в поле зрения начальства. Субботу проведите на пляже.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Козерог

Благоприятна всякая трудовая деятельность, а вот в отпуск отправляться не стоит. Эта неделя пройдет в хлопотах по подготовке к чему-то важному. Упорядочите свои действия, потратив некоторое время на планирование, и вам удастся справиться со всем без суеты и опоздания. Работа будет результативной, что отлично скажется на вашем настроении и упрочит ваш авторитет. В занятиях и отношениях, которые вы предпочли бы не выставлять на всеобщее обозрение, необходимо проявить неспешность и хладнокровие.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Водолей

На этой неделе вы будете привлекать окружающих добротой, мудростью и искренним желанием прийти на помощь в трудную минуту. Однако не позволяйте садиться себе на шею. Четверг - самый благоприятный день для признания в любви. Пятница - подходящий день для активных действий, ваша работоспособность себя оправдает. В субботу лучше не встревать в дискуссию, перерастающую в спор близких людей, ведь все равно ваш голос не окажется решающим.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля Рыбы

На этой неделе вам, скорее всего, придется целыми днями разгребать накопившиеся проблемы. Главное - не запускать текущих дел, иначе к концу недели груз станет непосильным. Начало недели может спутать все планы и замыслы, но уже к среде наступит прояснение. В четверг есть вероятность обмана и лжи. Не верьте малознакомым людям, да и давние приятели могут оказаться себе на уме. Доверяй, но проверяй.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте