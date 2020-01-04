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04 января 2020, 13:36

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Овен

В понедельник прежде, чем залезать в долги самому или дать в долг, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Да и кредитную карту постарайтесь не разорять. На новые денежные поступления пока рассчитывать не приходится. Так что осторожнее с развлечениями.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Телец

Вокруг немало соблазнов, но деньги лучше тратить с умом. В среду благоприятны приобретения и покупки. В пятницу не исключены финансовые затруднения, источником которых явитесь вы сами. Вокруг немало соблазнов, но деньги лучше тратить с умом.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Близнецы

У вас нет проблем с финансами. Так что можете позволить себе пройтись по магазинам и купить нечто нужное и полезное. Не пора ли вам приобрести новый смартфон? Технологии ведь не стоят на месте, а развиваются. У вас нет проблем с финансами. Так что можете позволить себе пройтись по магазинам и купить нечто нужное и полезное.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Рак

Вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им. Среда - благоприятный день для совершения покупок. В четверг и пятницу придется много и плодотворно работать. Вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Лев

Авантюры могут подорвать ваш бюджет. Однако это совсем не означает, что надо сидеть дома и никуда не ходить. В субботу пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте себя новой вещью, и купите что-то нужное для дома - пылесос или набор посуды.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Дева

Успех в денежных делах, наконец, пришел. Умейте воспользоваться шансом, не тяните время. Сейчас нужно быстро принимать решения. Появится возможность обрести новый источник доходов.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Весы

На этой неделе вас могут ожидать непредвиденные затраты, однако ваш бюджет от этого практически не пострадает. В четверг у вас появится возможность дополнительного заработка.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Скорпион

Вам явно повезет, и вы обретете новый, весьма солидный и постоянный источник дохода. Ваша профессиональная репутация упрочится. К вам будут обращаться за советом и консультацией. Причем не бесплатно.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Стрелец

В понедельник и вторник лучше не совершать необдуманных трат. Постарайтесь финансовые проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников. В конце недели возможны новые денежные поступления, причем весьма солидные.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Козерог

Берегите свои финансы. В пятницу нежелательно браться за рискованное предприятие, даже если дело кажется верным и полезным. Вам трудно будет удержаться в рамках разумного. В воскресенье будут удачными необходимые покупки.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Водолей

В среду может поступить важная финансовая информация, которую вы давно ищете. Имейте в виду, что она, скорее всего, придет из неожиданного источника, и тогда, когда вы меньше всего к этому готовы. В пятницу не исключены конфликты на работе.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января Рыбы

Финансовые дела будут идти с переменным успехом. Придется долго раскачиваться после праздников. В четверг вероятны определенные трудности, причиной которых будут личные неурядицы.

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