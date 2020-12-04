Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Овен

Вам стоит задуматься о планах на ближайшее будущее, желательно отбросив все сиюминутное и неосуществимое. В середине недели вы проявите небывалую активность. Но будьте готовы к неприятностям, так как новый знакомый может поставить вас в неловкое положение. Суббота может оказаться одним из самых удачных дней недели, вы сумеете завершить давно намеченные дела. Не оставляйте на потом то, что можно сделать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Телец

Запаситесь терпением: на этой неделе у вас на горизонте появится много неотложных дел. В понедельник вы сможете распутать сложную ситуацию на работе, но почивать на лаврах будет некогда. Во вторник лучше не беритесь за решение серьезной задачи, а вот в среду принимайтесь за важные проекты без промедления. В пятницу может всплыть то, что желательно было бы сохранить в тайне, поэтому будьте особенно осмотрительны. В выходные дни главная задача - избавиться от хлама: в квартире и в голове.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Близнецы

Ваши желания могут осуществиться в тот момент, когда вы уже устанете надеяться на положительный результат. Сконцентрируйтесь на самом важном, отбросьте в сторону все незначительные мелочи, и вы поймете, что у вас уже есть всё, что нужно для счастья. Успех в профессиональных делах и в любви будет вас преследовать практически всю неделю. Больше времени посвящайте отдыху и развлечениям. Тем более, что любимый человек, похоже, хочет устроить для вас идеальное свидание. Ответьте ему взаимностью, и вас ждет много нежности и страсти.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Рак

Приглядитесь к своему окружению, скоро тайный враг станет явным, а с таким бороться значительно проще. В карьере вас ждет значительный успех. Среда, возможно, станет напряженным и суетливым днем, зато результаты работы не разочаруют вас. Проведите как можно больше вечеров на этой неделе в тесном семейном кругу. В субботу можете принимать смелые решения, не опасаясь, что они окажутся ошибочными.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Лев

Ваша успешность на этой неделе может напрямую зависеть от наведения порядка в делах и быту, а организованность может сыграть в этой ситуации не самую последнюю роль. У вас будет шанс развязать многочисленные узлы и благополучно освободиться от того, в чем вы давно завязли. Максимально используйте выходные дни для наведения порядка в вашей личной жизни, но будьте осторожны с теми, кто рядом, не выбалтывайте все свои секреты.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Дева

Гибко лавируя между людьми и ситуациями, вы сможете многого достигнуть. Остерегайтесь соблазнов, грозящих увести вас с верного пути. В четверг придется разбираться сразу с несколькими неотложными проблемами в профессиональной сфере. В субботу вам придется аргументировано отстаивать свои взгляды в семье: помните, что разумный компромисс еще никогда не вредил.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Весы

На этой неделе вы можете быть непредсказуемы, но ваши творческие планы найдут отклик и поддержку со стороны окружающих. Во вторник вас порадует близкий человек, ждите очень приятное и лестное предложение, поддержите его инициативу. В среду вероятны некоторые заминки в делах и трудности в общении с коллегами, но это быстро пройдет. В выходные вы сможете расслабиться и хорошо отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Скорпион

Неплохо бы навести порядок и в голове, и в личных отношениях. Желательно сохранять эмоциональное равновесие и порадовать любимого человека дорогим подарком. У вас будет возможность для восхождения по карьерной лестнице. Но вам нужна и любовь, она вдохновляет. В четверг вероятны отрадные события в личном плане. В субботу лучше выбраться за город только вдвоем.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Стрелец

Первая половина недели может пройти так спокойно, что даже скучно. Приличное количество времени будут занимать финансовые вопросы, в частности, например, все то, что связано с кредитами. Предстоящие на этой неделе встречи обещают оказаться весьма значимыми и важными. Вероятны новые полезные знакомства, которые могут открыть перед вами отличные перспективы. Работа грозит занять большую часть имеющегося в наличии времени. Но не забывайте и о необходимости отдыха, чтобы не свалиться с ног от усталости.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Козерог

Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, от добра добра не ищут. Вы рискуете стать объектом интриг. Нежелательно заново повторять ошибки только потому, что вам удобнее ходить по протоптанной тропе. Не ревнуйте своего избранника, доверяйте ему. Во второй половине недели появится возможность для самореализации в творчестве. Детям понадобиться ваша поддержка.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Водолей

Работа не потребует от вас излишнего напряжения и сверхусилий, а значит у вас появится возможность чаще бывать дома. На этой неделе у вас будет шанс убедиться в преданности тех, кого вы любите. В среду ваши планы могут измениться под влиянием внешних обстоятельств, но все окажется к лучшему. В воскресенье от вашего настроения будет зависеть настроение окружающих.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря Рыбы

На этой неделе одинаково значимы и ваша карьера, и социальный статус, и хорошие отношения с родственниками. Вы сможете установить новые полезные связи, однако не забывайте о старых друзьях. В четверг может случиться нечто неожиданное, что сначала вас испугает, но потом вдохновит на давно назревшие перемены. В субботу вы можете принять важное решение, которое положительно повлияет на моральную и материальную атмосферу в семье.

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