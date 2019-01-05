Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Овен

Первая рабочая неделя – это всегда затишье в финансовом плане. Поэтому важно четко распределить все необходимые затраты. В четверг может состояться неприятный разговор с начальством из-за ошибок в документации. Пятница - хороший день для деловых встреч.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Телец

Вы можете достичь успехов в профессиональной сфере, если сможете быстро вникнуть во все дела после каникул. Однако рассчитывать на крупную прибыль на этой неделе не стоит. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые помешают осуществлению ваших замыслов.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Близнецы

Вас ждет немало интересных деловых проектов и творческих инициатив. Среда порадует удачными переговорами и соглашениями. В пятницу возможны крупные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Рак

Вашему благополучию практически ничего не угрожает, если только вы не будете совершать необдуманных поступков и давать волю эмоциям. В четверг возможны непредвиденные расходы. В выходные отдыхайте, забыв о работе.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Лев

Среда - благоприятный день для заключения договоров и сделок. Вторая половина недели достаточно стабильна, однако пока ваши деловые партнеры и начальники только раскачиваются и решения принимают не быстро. Суббота - удачный день для запланированных покупок.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Дева

Денежные вопросы могут решиться с помощью родственников, но рассчитывать на обогащение не придется, неделя предлагает быть экономнее. Неплохих результатов вы можете достичь в интеллектуальной сфере, в преподавательской и научной деятельности.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Весы

Похоже, вас ждет новая работа или новый начальник. Важно произвести правильное впечатление. Замечательная неделя для поиска инвестора или спонсора. Старайтесь сами контролировать денежные средства, так как партнер может подвести.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Скорпион

Не стремитесь форсировать события, действуйте спокойно и обдуманно. Тщательно подготовьтесь к деловой встрече в четверг, она может оказаться весьма продуктивной. В пятницу вас ждет успех и дополнительная прибыль.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Стрелец

Тщательно проверяйте все документы и бумаги. Если вы усомнитесь в предложениях или действиях деловых партнеров, лучше откажитесь от задуманного: дешевле обойдется. В воскресенье не стоит устраивать набеги на магазины.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Козерог

Во вторник есть вероятность новых денежных поступлений. В четверг будьте осторожнее с информацией, возможна утечка. Вообще поменьше рассказывайте о своих планах. Начиная со среды, может появиться шанс неплохо заработать в сфере высоких технологий и рекламы.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Водолей

Перед решением важных финансовых вопросов убедитесь, что от вашего внимания не ускользнула ни одна существенная деталь. В четверг возможны денежные поступления. В выходные относитесь к тратам с осторожностью, вы слишком увлекаетесь.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января Рыбы

Постарайтесь быть осторожнее в финансовых операциях, особенно в случае, если вы работаете с новыми партнерами. В четверг вероятны выгодные сделки. В пятницу постарайтесь избегать конфликтов и споров на работе.

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