Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Овен

На этой неделе у вас есть шанс создать прочный фундамент для дальнейших достижений в работе и творчестве. Успех будет базироваться на вашей пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте окружающим людям манипулировать вами, не идите на бесконечные компромиссы. В среду особенно тщательно контролируйте свои эмоции и слова, не давайте волю раздражению. В выходные стоит действовать по правилу "доверяй, но проверяй".

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Телец

На этой неделе хорошо бы поучиться чему-то новому - от точных наук до психологии или хотя бы освоить рецепт приготовления необычного блюда. Не пытайтесь влиять на окружающих, позвольте им быть собой. В начале недели целью ваших усилий должны стать деловые проекты, поручения и короткие поездки. В пятницу вам, похоже, придется задуматься, все ли вы верно делаете, к тем ли целям стремитесь. В субботу будут легко идти дела, связанные со строительством или ремонтом.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Близнецы

Неделя благоприятная во многих отношениях, начинают реализовываться ваши заветные планы и замыслы. Просто плывите по течению и наслаждайтесь маленькими радостями - гуляйте, читайте, общайтесь, ходите на свидания. Именно сейчас вы получите шанс понять, что вас действительно любят. Вы многое можете успеть, было бы желание. Свою энергию направьте на достижение гармонии. Учитесь слушать, слышать и читать между строк, Вы получите информацию, позволяющую изменить многое. Воскресенье - прекрасный день для поездки на природу. Особенно в хорошей компании.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Рак

Наступает время, благоприятное для решительных действий и важных перемен. В понедельник желательно избавиться от груза мелких нерешенных проблем. В среду снизьте нагрузку на работе до минимума, не назначайте важных встреч. В конце недели перед вами раскроются перспективы и возможности, которые способствуют покорению новых вершин. В пятницу, при необходимости, можете рассчитывать на поддержку друзей. В воскресенье постарайтесь сохранять равновесие и не раздражаться.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Лев

На этой неделе можете смело приступать к новой работе или выполнению сложного задания, особенно если это сулит хорошую прибыль. Не стоит однако ни с кем делиться своими деловыми планами. На работе старайтесь как можно меньше попадаться на глаза начальству, чтобы вас не загрузили дополнительными обязанностями. В остальном особых проблем не предвидится. Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно справитесь с самыми разнообразными домашними делами. В выходные не поддавайтесь эмоциям и не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Дева

На этой неделе не стоит превращаться в отшельника, общайтесь с разными людьми, тем более, что вам стоит почаще бывать на важных деловых совещаниях и встречах. Во вторник не противьтесь своим интуитивным желаниям. В среду и четверг вам грозят опоздания, пораньше выходите из дома. В пятницу не нужно отстаивать свою позицию по мелочам, так вы можете пропустить что-то более существенное. В воскресенье ваши эмоции могут выплеснуться через край и зря. Ведь в сложившейся ситуации криком ничего не изменишь.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Весы

На этой неделе карьерные устремления лучше приостановить, не пытайтесь штурмовать новые рубежи, это вряд ли увенчается успехом. Эту неделю лучше посвятить отдыху или заняться любимым делом. Понедельник и вторник поставят вас перед выбором, придется четко обозначить свою позицию в профессиональной сфере или в личной жизни. В пятницу вы сможете справиться практически со всеми делами, не прикладывая к этому особенных усилий. В выходные прислушайтесь к дружескому совету, он будет весьма своевременным.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Скорпион

Неделя обещает оказаться чрезвычайно активной и позитивной. Можно будет многое успеть сделать. А, если повезет, есть шанс даже достигнуть желанной цели. Только не возводите стену между собой и миром. Делитесь сокровенным с любимым человеком, он на вашей стороне. И вдвоем вы преодолеете все преграды. Будут успешны проекты, связанные с искусством, юриспруденцией и медициной. Если имеются семейные или рабочие проблемы, спешите их уладить, именно сейчас это пройдет быстро и безболезненно. В выходные близкие люди могут обратиться к вам за помощью. Постарайтесь, по возможности, их не разочаровать.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Стрелец

Выясняя отношения и отстаивая свои права и независимость, наберитесь терпения и мудрости. Посмотрите на себя со стороны и, возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу. Если вы не потеряете душевного равновесия, то неделя будет благоприятна для работы с информацией и продуктивна в плане общения. Подготовьте прочный фундамент для будущих крупных проектов. В выходные займитесь, наконец, разрешением домашних проблем. Они этого давно дожидаются.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Козерог

На этой неделе у вас может возникнуть чувство ностальгии, постарайтесь не предаваться унынию и не считать, что лучшее позади. Вас может приятно удивить возможность заработать или поменять работу на более высокооплачиваемую. Будьте смелее, даже в общении с теми, кто причиняет вам всякие неприятности, пора отказаться от сомнений и неуверенности и смело продвигаться вперед к цели. В четверг вам лучше заниматься обычными делами, и не браться за реализацию новых проектов.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Водолей

Звезды говорят, что вы слишком много болтаете и смеетесь, пора вам стать серьезнее, ведь именно сейчас решается нечто важное. Не отказывайтесь от дополнительной работы, это шанс получить повышение и премию. Во вторник много интересного и приятного сулят знакомства с новыми людьми и их оригинальными идеями. В среду вы можете рассчитывать на помощь друзей. Важные дела желательно намечать на четверг, возможны перспективные предложения. В выходные хорошо бы найти время для загородной прогулки.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября Рыбы

Эта неделя принесет вам невиданный прилив энергии, особенно тем, кто и так не любит сидеть на месте. Однако не стоит слишком распыляться и браться за несколько дел одновременно. На работе вероятны перемены к лучшему, появятся новые возможности для профессионального роста и укрепления материального благополучия. Постарайтесь, чтобы ваша энергичность не перешла в слепую самоуверенность, уподобляться танку в решении вопросов, требующих некоторой дипломатии, все же не стоит.

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