Гороскоп на ноябрь 2020

Гороскоп на октябрь 2020 года Овен

Последний месяц осени принесет Овнам стабильность и благополучие. Ноябрь подойдет для усердной работы и улучшения своего благополучия, а также поможет навести порядок в своей душе и голове.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 16, 25, 29

Неблагоприятные дни: 3, 7, 13, 19, 26, 30

Гороскоп на октябрь 2020 года Телец

Ноябрь предоставит возможность Тельцам значительно улучшить свое финансовое положение, однако для этого стоит показать свои лучшие качества и идти на некоторые риски.

Благоприятные дни: 1, 5, 8, 13, 19, 25

Неблагоприятные дни: 3, 7, 12, 15, 17, 24

Гороскоп на октябрь 2020 года Близнецы

В ноябре ждет очень много разных эмоций и серьезные обстоятельства, которые могут в лучшую или худшую сторону повлиять на жизнь. Время все расставит по местам.

Благоприятные дни: 1, 2, 10, 20, 24, 29

Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 19, 22, 30

Гороскоп на октябрь 2020 года Рак

В ноябре Раки получат неожиданную силу. Получится соблюдать баланс между работой и отдыхом. Это положительно повлияет на профессиональную карьеру, а также на общий эмоциональный фон.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 17, 24, 29

Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 19, 22, 30

Гороскоп на октябрь 2020 года Лев

Ноябрь принесет Львам спокойствие благополучие. Вы уверены в завтрашнем дне и своем финансовом положении, которое можно будет улучшить. Впрочем, не стоит надеяться на подарки судьбы, ведь добиться результата вы сможете только своим упорным трудом.

Благоприятные дни: 1, 4, 10, 15, 22, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 11, 17, 25, 30

Гороскоп на октябрь 2020 года Дева

В ноябре Девам стоит готовиться к переменам в своей жизни. Они будут как глобальные, так и не значительные. Все ведется к тому, что вы сами захотите избавиться от ежедневной рутины, однако важно помнить, что все зависит только от вас.

Благоприятные дни: 1, 7, 14, 19, 25, 29

Неблагоприятные дни: 3, 6, 12, 17, 22, 28

Гороскоп на октябрь 2020 года Весы

Ноябрь дает Весам прекрасный шанс улучшить свою жизнь и разрешить множество противоречий. Впрочем, как большинству остальных знаков рассчитывать на подарки судьбы Весам в ноябре не приходится. Все будет достигнуто тяжелым трудом. Основной целью Весов в ноябре будет достижение стабильности и благополучия.

Благоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 22, 31

Неблагоприятные дни: 2, 8, 16, 21, 24, 29

Гороскоп на октябрь 2020 года Скорпион

У Скорпионов велик шанс получить предложение о заграничной поездке, которая запомнится на всю жизнь. К концу месяца ждите гостей с приятными новостями и эмоциями.

Благоприятные дни: 2, 8, 11, 16, 24, 29

Неблагоприятные дни: 1, 4, 9, 15, 27, 30

Гороскоп на октябрь 2020 года Стрелец

В ноябре Стрельцов ждет множество перемен. Стоит быть готовыми к тому, что не все они будут в лучшую сторону, а все, что вы запланировали, не будет идти по плану. Важно не впадать в депрессию, а продолжать действовать - тогда вас ждет успех. Для поднятия настроения звезды рекомендуют окунуться в личную жизнь или поменять имидж.

Благоприятные дни: 1, 3, 10, 16, 22, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 8, 14, 21, 27

Гороскоп на октябрь 2020 года Козерог

В ноябре у Козерогов все будет развиваться спокойно и без потрясений. Представители знака видят свою цель и упорно двигаются к ней. Они не хватают звезд с неба и понимают, что для достижения успеха, необходимо приложить усилия.

Благоприятные дни: 1, 4, 10, 14, 24, 28

Неблагоприятные дни: 2, 3, 9, 13, 22, 27

Гороскоп на октябрь 2020 года Водолей

Для Водолеев ноябрь обещает быть достаточно напряженным. Большинство Водолеев с головой окунутся в решение производственных вопросов. Ноябрь, это время, когда деловая хватка Водолеев будет на высоте. Вот только на личную жизнь времени почти не останется. Однако не стоит отчаиваться.

Благоприятные дни: 1, 6, 11, 17, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 7, 9, 14, 19, 22

Гороскоп на октябрь 2020 года Рыбы

Последний месяц осени повлияет на эмоциональное состояние Рыб. Представители знака будут находиться в размышлениях, искать свое место в этой жизни. Однако это продлится не долго, ведь вы знаете, чего хотите и как изменить себя и все вокруг в лучшую сторону.

Благоприятные дни: 1, 4, 10, 14, 21, 26

Неблагоприятные дни: 2, 8, 11, 17, 26, 30

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