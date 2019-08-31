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Калейдоскоп
31 августа 2019, 09:01

Гороскоп на сентябрь 2019 года

Гороскоп на сентябрь 2019 года Овен

Начало месяца станет для Овнов перспективным временем. У вас появится много планов и желаний, которые удастся реализовать сполна. Важно придерживаться своей линии, не обращать внимания на преграды. Легкого пути к успеху не будет, но вы всего добьетесь. Конец месяца окажется противоречивым: настроения у вас просто не будет. Спасайтесь общением с друзьями и со второй половинкой.

Благоприятные дни в сентябре: 1, 4, 7, 9, 15, 28

Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 11, 17, 23, 29, 30

Гороскоп на сентябрь 2019 года Телец

Сентябрь для Тельцов подойдет, чтобы начать действовать и познакомиться поближе с человеком, на которого вы давно "положили глаз". Вам будет благоволить удача. Немного настойчивости позволит добиться результата, который сможет принести благополучие не только в сердечных, но и деловых отношениях.

Благоприятные дни: 2, 5, 10, 13, 19, 24

Неблагоприятные дни: 4, 8, 14, 18, 26, 30

Гороскоп на сентябрь 2019 года Близнецы

Сентябрь Близнецам всех возрастов готовит новые знакомства и общение с интересными людьми. Для одиноких представителей знака есть реальный шанс встретить приятного человека, главное вовремя заметить его. Бизнес может принести много положительных результатов, если вы сможете перебороть лень и апатию.

Благоприятные дни: 7, 9, 12, 15, 21, 29

Неблагоприятные дни: 2, 4, 10, 19, 22, 30

Гороскоп на сентябрь 2019 года Рак

Этот знак в сентябре ждет благосклонность судьбы. Нерешительные и сомневающиеся, но в тоже время ответственные и порядочные Раки имеют все шансы с началом осени не только обрести любовь, но и улучшить свое положение в бизнесе.

Благоприятные дни: 1, 9, 13, 17, 22, 27

Неблагоприятные дни: 3, 5, 10, 15, 24, 29

Гороскоп на сентябрь 2019 года Лев

Лев с началом сентября почувствует небывалый подъем его привлекательности, поэтому осень станет благоприятным временем для поиска второй половинки. Семейных Львов ждет улучшение отношений, но при условии, что вы подготовитесь и начнете с небольших, но приятных перемен. Такие действия принесут не только положительные веяния в бизнесе, но и помогут чувствовать себя лучше.

Благоприятные дни: 4, 7, 9, 16, 21, 28

Неблагоприятные дни: 1, 3, 12, 19, 24, 30

Гороскоп на сентябрь 2019 года Дева

Грядущий месяц несет Девам перемены, причем, как в личной, так и профессиональной жизни. Одинокие представители этого знака могут рассчитывать на поворот судьбы в лучшую сторону, а на работе ждут приятные сюрпризы.

Благоприятные дни: 2, 9, 15, 21, 26, 30

Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 19, 24, 28

Гороскоп на сентябрь 2019 года Весы

Сентябрь для Весов станет месяцем приятных новостей и сюрпризов. Это касается всех сфер жизни, но особенно разговорчивы будут одинокие представители знака при общении с противоположным полом. Есть все шансы встретить настоящую любовь и достичь больших успехов в работе.

Благоприятные дни: 4, 6, 12, 18, 22, 27

Неблагоприятные дни: 2, 8, 13, 20, 24, 29

Гороскоп на сентябрь 2019 года Скорпион

Сентябрь несет Скорпионам перемены, которые затронут преимущественно любовные отношения. Представители этого знака готовы идти дальше и будут готовы изменить свою жизнь, особенно, если им подвернется хороший вариант. Вас ждет денежный месяц. Возможны путешествия.

Благоприятные дни: 2, 8, 11, 13, 19, 25

Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 16, 21, 28

Гороскоп на сентябрь 2019 года Стрелец

Сентябрь для Стрельцов начнется с периода, когда ваша энергия и привлекательность будет на высшем уровне. Представителей этого знака зодиака ожидают перемены в разных направлениях своей жизни.

Благоприятные дни: 2, 4, 8, 15, 19, 22

Неблагоприятные дни в августе: 3, 9, 11, 17, 21, 27

Гороскоп на сентябрь 2019 года Козерог

Козерог не любитель ждать подарков судьбы и полагаться на кого-то кроме себя. Представители этого знака привыкли брать жизнь в свои руки и действовать. Сентябрь отлично подойдет для этого, особенно, если вы уже настроились на движение вперед. Работа с коллективом принесет больше успехов в бизнесе, чем индивидуально, а любовь одиноких Козерогов уже ждет, однако не стоит идти напролом - результат не заставит себя ждать.

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 14, 18, 24

Неблагоприятные дни: 2, 7, 9, 13, 15, 22

Гороскоп на сентябрь 2019 года Водолей

Начало осени и сентября для Водолеев станет временем не только надеж и мечтаний, но грез и фантазий. Что-то ждет в далеком будущем, а что-то уже ждет вас за углом, главное не бездельничать и смело идти вперед. В бизнесе и любви представителей этого знака ждут новые возможности, если вовремя их заметить и успеть воспользоваться. Звезды советуют: смотрите в оба.

Благоприятные дни: 1, 4, 8, 17, 25, 30

Неблагоприятные дни: 5, 13, 18, 21, 24, 28

Гороскоп на сентябрь 2019 года Рыбы

Звезды говорят, что Рыб в сентябре ждет новая встреча, которая может кардинально изменить их жизнь. В делах стоит действовать самостоятельно и не надеяться на помощь со стороны. Ваше упорство и профессионализм позволят достигнуть успеха.

Благоприятные дни: 3, 6, 9, 12, 16, 22

Неблагоприятные дни: 1, 5, 7, 15, 24, 28

Гороскопы на день неделю и месяц смотрите у нас на сайте

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