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Понедельник, 31 августа 2020
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Калейдоскоп
31 августа 2020, 11:33

Гороскоп на сентябрь 2020

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на сентябрь 2020 года Овен

Сентябрь подготовил для Овнов множество перемен как в работе, так и на личном фронте. Стоит быть готовыми к тому, что не все пройдет гладко, однако эти небольшие неприятности не выбьют вас из колеи, а только закалят, что позволит добиться успеха во всех намеченных делах.

Благоприятные дни: 2, 10, 13, 19, 25, 29

Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 16, 21, 24

Гороскоп на сентябрь 2020 года Телец

Сентябрь для Тельцов обещает быть удачным, поэтому смело ставьте перед собой самые глобальные цели и уверенно двигайтесь к их достижению. Остальные сферы жизни будут развиваться по-разному, поэтому стоит быть готовыми ко многому. Но в конечном итоге у вас все будет хорошо.

Благоприятные дни: 4, 7, 11, 17, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 5, 13, 16, 22, 30

Гороскоп на сентябрь 2020 года Близнецы

Сентябрь Близнецам подготовил большие изменения в жизни. К счастью, они будут только в лучшую сторону. К вам на всех порах мчатся любовь и финансовое благополучие, поэтому взгляните внимательнее и не отказывайтесь от всех даров, которые вам приготовит судьба.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 18, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 7, 14, 19, 22, 26

Гороскоп на сентябрь 2020 года Рак

Предстоящий месяц для Раков окажется спокойным, но насыщенным на события. На первое место выйдет работа, однако это позволит улучшить свои профессиональные навыки и достигнуть финансового благополучия.

Благоприятные дни: 5, 8, 14, 21, 28, 30

Неблагоприятные дни: 1, 4, 11, 17, 23, 27

Гороскоп на сентябрь 2020 года Лев

Звезды говорят, что сентябрь для Львов выдастся очень плодотворным. Карьера продолжит развиваться стабильно, однако в любовных делах представителей знака ждут сюрпризы и, преимущественно, приятные.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 18, 24

Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 22, 28

Гороскоп на сентябрь 2020 года Дева

Сентябрь подготовил Девам сюрпризы, которые окажутся безумно приятными. Вам благоволит удача, поэтому все ваши мечты могут исполниться. Вам стоит внимательнее относиться к шансам, которые дает судьба и приложить максимум усилий для их реализации.

Благоприятные дни: 1, 4, 11, 18, 24, 29

Неблагоприятные дни: 3, 8, 14, 19, 22, 27

Гороскоп на сентябрь 2020 года Весы

С наступлением сентября Весы ждут изменения во всех сферах их жизни. Главная особенность в том, что вы сами влияете на их течение. Для этого нужно только определить путь и смело двигаться вперед. Все достижимо, если вы приложите достаточно усилий.

Благоприятные дни: 2, 7, 12, 18, 22, 28

Неблагоприятные дни: 3, 8, 14, 16, 24, 29

Гороскоп на сентябрь 2020 года Скорпион

Сентябрь Скорпионам готовит множество приятных моментов в профессиональном и личном плане. Откроются перспективы, которые вы просто обязаны использовать. Они станут отправной точкой в достижении ваших целей и улучшения финансового положения.

Благоприятные дни: 4, 6, 11, 19, 26, 30

Неблагоприятные дни: 1, 8, 14, 17, 22, 28

Гороскоп на сентябрь 2020 года Стрелец

В целом сентябрь будет для Стрельцов удачным во всех смыслах. Отношения будут развиваться спокойно, а новое хобби не только принесет моральное удовольствие, но и вполне солилный доход.

Благоприятные дни: 4, 6, 11, 17, 24, 29

Неблагоприятные дни: 3, 8, 12, 16, 22, 26

Гороскоп на сентябрь 2020 года Козерог

Сентябрь для Козерогов станет временем открытия новых талантов. Эти навыки принесут не только огромное удовольствие, но и могут сыграть важную роль в выборе вашей новой деятельности. Также в грядущем месяце представителям знака стоит избегать ситуаций, связанных с риском, а также, в случае необходимости, проявить всю свою решительность.

Благоприятные дни: 2, 4, 8, 14, 19, 22

Неблагоприятные дни: 3, 9, 18, 21, 26, 30

Гороскоп на сентябрь 2020 года Водолей

В сентябре у Водолеев появится множество возможностей для реализации в профессиональном и личном плане. Вам подвернется шанс, которым необходимо воспользоваться. Будьте внимательны и не упускайте момент.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 17, 23, 28

Неблагоприятные дни: 1, 5, 14, 19, 25, 29

Гороскоп на сентябрь 2020 года Рыбы

В сентябре Рыбам звезды будут благоволить. В вашем любимом деле появятся заманчивые перспективы, на поводу у которых стоит идти. Это может вылиться в улучшения финансового положения, а также приятное хобби наполнит вас энергией и новыми силами, которые вы сможете реализовать во всех сферах своей жизни.

Благоприятные дни: 1, 5, 13, 19, 24, 29

Неблагоприятные дни: 3, 7, 15, 21, 27, 30

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