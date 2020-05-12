Грабитель вырвал банкомат со звериной силой, но камеры вывели его на чистую воду – видео

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный инцидент смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения одного из банков в Индии.

Работник банка утром пришел на смену и увидел, что один из банкоматов вырван с корнем. Он тут же поднял тревогу и бросился к камерам видеонаблюдения, чтобы вывести злоумышленника на чистую воду.

На видео перед ним предстала картина, которая только и могла вызвать смех. Оказывается, накануне ночью одна из местных обезьянок решила поиграть с банкоматом, но не рассчитала свои звериные силы и вырвала его с корнем.

После этого зверь исследовал выломанный банкомат, но не нашел ничего интересного, поэтому решил быстро скрыться с места "преступления". Деньги остались на месте, а обезьяну решили простить на первый раз и не стали выдвигать никаких обвинений. -0-