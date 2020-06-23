Грабители хотели отобрать деньги у курьера, но передумали, когда тот расплакался – видео

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел с несколькими мужчинами в Пакистане. Кадры удалось запечатлеть камерам наружного видеонаблюдения.

В ролике можно увидеть, как курьер службы по доставке еды выходит из здания и направляется к своему мопеду. В этот момент к нему подъезжают два грабителя. Они приказали ему отдать последние деньги, на что курьер отреагировал очень необычным образом.

We trying to find this rider and help him. Twitter do your thing and SPREAD. pic.twitter.com/MrgZNYkwVj — Major. Arham ???????? (@ArhamSayss) June 16, 2020

Мужчину, по всей видимости, расстроила ситуация, а отдавать последние деньги ему не хотелось. Лишившись финансов, курьер расплакался, что поставило в тупик грабителей.

Вместо побега, злоумышленники изменили свои планы. Они вернули мужчине награбленное, а затем один из грабителей обнял курьера. После этого они пожали руки и разъехались в разных направлениях. Полиция ищет грабителей, а пользователи сети отметили, что на кадрах "вера в человечество еще не потеряна". -0-