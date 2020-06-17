Град изрешетил машину и попал на видео

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная буря прошла несколько дней назад в Санкт-Петербурге.

Владелец машины припарковал транспорт возле здания и отправился по делам. Природная стихия застала его под крышей, а вот автомобилю повезло меньше.

По городу ударил сильный град, размер которого достигал мяча для гольфа. Буря только усиливалась, и хозяин машины понял, что ничего сделать уже не может. Поэтому он достал камеру и записал на видео, как град изрешетил его транспорт.

Когда природная стихия отступила, то на машине уже не осталось живого места. Град разбил стекла, сломал зеркала, а дождь затопил салон. После мужчина поделился роликом на YouTube. Пользователи сети поддержали автора, а также в комментариях признались, что никогда не видели ничего подобного. -0-