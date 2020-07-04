Граф Мяукала обожает посещать салон красоты - видео

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры опубликовала на YouTube хозяйка "кота-вампира".

"Пушистая нечисть" по кличке Макс радует людей. Больше всего гости девушки удивляются внешнему виду котика.

В первую очередь, бросаются в глаза клыки питомца, поэтому хозяйка давно называет его Граф Мяукала. Это и не удивительно, ведь кот к тому же полностью черный. Впрочем, хоть питомец и выглядит как вампир, это не мешает ему наслаждаться бьюти-процедурами.

Почти каждый день девушка вычесывает котика, что несомненно ему нравится, а также делится забавными кадрами с его участием в сети.-0-