Граффити Бэнкси в Уэльсе начали перевозить в галерею

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операция по перемещению одного из самых тяжелых граффити Бэнкси, появившегося перед Рождеством 2018 года на стенах гаража, началась 28 мая в городе Порт-Толбот. Об этом сообщает BBC .

Художественное произведение на двух стенах под прямым углом весит 4,5 т. Подрядчики покрыли стены прорезиненным составом и установили деревянные леса для защиты от повреждения при отделении от остального сооружения. На одной из стен изображен ребенок, который, оставив санки, радуется падающим снежинкам. На другой стене изображен горящий контейнер, пепел от которого и падает на ребенка.

Композиция подчеркивает нездоровую индустриальную атмосферу в Порт-Толботе, где расположен сталелитейный завод компании Tata Steel - одно из крупнейших металлургических предприятий Европы. Черный пепел от этого завода покрывает улицы, крыши домов и автомашин в городе.

На перемещение граффити Бэнкси нужно несколько дней, и если все пойдет по плану, 31 мая оно будет установлено в художественной галерее уэльского сталелитейного центра. Ее владелец Джон Брандлер, у которого есть несколько работ Бэнкси, заплатил за новое граффити более 100 тыс. фунтов стерлингов (почти $130 тыс.). О стоимости его разборки, транспортировки и установки не сообщается.

С момента появления произведения его увидели порядка 20 тыс. человек, более всего туристов. -0-