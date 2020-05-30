Гражданин Румынии официально назван самым старым мужчиной в мире

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бухареста 111-летний Думитру Комэнеску признан самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщает Геронтологическая исследовательская группа (The Gerontology Research Group).

Сейчас Румыну 111 лет и 7 месяцев. Долгожителю вручили документ, подтверждающий его титул.

В начале 2020 года на это звание, по данным Книги рекордов Гиннесса, претендовали трое. В январе 2020 года в Японии умер Китетсу Ватанабе, родившийся 5 марта 1907 года. Недавно в Великобритании умер Роберт Уэйтон, родившийся 29 марта 1908 года.

Таким образом Думитру Комэнеску, родившийся 8 ноября 1908 года, стал самым старым мужчиной на планете. Думитру Комэнеску работал ранее инженером-агрономом и фитопатологом. У него есть дети, трое внуков и два правнука.-0-