Григорий Лепс споет дуэтом с американским актером

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский музыкант Григорий Лепс сообщил в своем Instagram, что работает над произведением вместе со Стивеном Сигалом.

Артист подписал пост: "Идет запись произведений на фестиваль "Жара" с другом". Пока неизвестно, что именно представят популярный российский певец и голливудский актер.

Ранее Сигал, который является специальным представителем МИД России по гуманитарным связям РФ и США, прибыл на пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, где проводит работу, чтобы наладить взаимоотношения между двумя странами.

В этом году фестиваль "Жара" пройдет с 25 по 28 июля в Баку. -0-