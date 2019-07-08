Григорий Лепс споет дуэтом с американским актером

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский музыкант Григорий Лепс сообщил в своем Instagram, что работает над произведением вместе со Стивеном Сигалом.
Артист подписал пост: "Идет запись произведений на фестиваль "Жара" с другом". Пока неизвестно, что именно представят популярный российский певец и голливудский актер.
Ранее Сигал, который является специальным представителем МИД России по гуманитарным связям РФ и США, прибыл на пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, где проводит работу, чтобы наладить взаимоотношения между двумя странами.
В этом году фестиваль "Жара" пройдет с 25 по 28 июля в Баку. -0-
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