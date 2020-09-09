Гробница возрастом 5 тыс. лет обнаружена в Шотландии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи нашли памятник эпохи неолита на Оркнейских островах в Шотландии возрастом пять тысяч лет, сообщает Archaeological Review from Cambridge.

Сообщается, что изнутри каменная гробница выглядит как обычное жилище, но словно в зеркальном отражении. Детали интерьера, которые в обычном жилье находятся справа от входа, в гробнице установлены слева.

Памятник поврежден, поэтому сказать конкретно, как выглядели многие детали, неизвестно.

Ученые отметили, что многие народы в Европе практиковали строительство "домов мертвых", но перевернутыми они не были.-0-