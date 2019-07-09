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Гроздь винограда "Римский рубин" продали за $11 тыс. в Японии

Калейдоскоп 09.07.2019 | 09:43
Фото adelaidereview
Фото adelaidereview

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветку винограда Ruby Roman продали с аукциона в Японии, об этом сообщает агентство Kyodo.

Покупателем необычного сорта винограда стал владелец частной сети отелей. Сразу с началом торгов, он сделал ставку в 1,2 миллиона иен, чтобы наверняка заполучить гроздь уникальной ягоды.

Особенность "Римского Рубина" в том, что этот сорт был выведен в 1994 году на территории Исикавы. Рубиново-красные ягоды могут достигать в диаметре размеров мяча для гольфа, а истинные ценители любят плоды за удивительно сладкий и освежающий вкус. Ожидается, что в этом году будет продано 26 тысяч гроздей винограда этого сорта. -0-

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Теги
аукцион, еда, Япония
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