Гроздь винограда "Римский рубин" продали за $11 тыс. в Японии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветку винограда Ruby Roman продали с аукциона в Японии, об этом сообщает агентство
Покупателем необычного сорта винограда стал владелец частной сети отелей. Сразу с началом торгов, он сделал ставку в 1,2 миллиона иен, чтобы наверняка заполучить гроздь уникальной ягоды.
Особенность "Римского Рубина" в том, что этот сорт был выведен в 1994 году на территории Исикавы. Рубиново-красные ягоды могут достигать в диаметре размеров мяча для гольфа, а истинные ценители любят плоды за удивительно сладкий и освежающий вкус. Ожидается, что в этом году будет продано 26 тысяч гроздей винограда этого сорта. -0-
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