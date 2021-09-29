Грозный соседский пес удивил парня и вмиг стал звездой соцсетей (Фото)

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина поделился на Reddit странным снимком, который быстро приобрел популярность на просторах сети.

Пользователь Reddit рассказал, что рядом с ним живет интересный песик, который может легко стать новой легендой фильмов ужасов. Причем, нагоняет жути еще и то, что собакен любит вылазить из-за забора и наблюдать за людьми. Делает он это в любое время суток, поэтому вечером можно после подобной картины легко остаться заикой.

В один из дней юзер Reddit сделал фото грозного соседского пса и тот вмиг стал звездой соцсетей. Помимо того, что люди были удивлены внешнему виду животного, они не удержались от шуток, из-за чего собака стала героем многих забавных мемов. -0-