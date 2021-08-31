Группа ABBA завела аккаунт в TikTok и сразу собрала миллионы просмотров

Группа ABBA. Фото из Instagram
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарная музыкальная группа ABBA пришла в TikTok и сразу приобрела популярность. Внимание на это обратило издание Billboard.
Коллектив разместил новый ролик, где неизвестный пианист исполняет на музыкальном инструменте песню Dancing Queen. Композиция пришлась по вкусу пользователям сети, ведь за несколько дней кадры посмотрели более четырех миллионов раз.
После в аккаунте группы ABBA появился еще один ролик, который анонсирует предстоящее турне коллектива. К слову, ранее стало известно, что музыканты выпустят пять новых песен после почти сорока лет перерыва. -0-